Der Good NewsLetter kommt am 21.09. auf den Rathausplatz

Sie haben einen Nachbarn, der anderen einfach so etwas Gutes tut? Sie haben von einem Unternehmen gehört, das eine tolle Idee für die Zukunft hat? Oder Sie sind vielleicht sogar selbst ehrenamtlich tätig und tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft zusammenhält? Dann kommen Sie am 21. September 2024 zwischen 10 und 14 Uhr zu uns in den Shop der Augsburger Allgemeinen beim Rathausplatz und erzählen uns davon! Egal, ob große oder kleine Geschichte, wir freuen uns, wenn Sie die Story in unserer offenen Redaktion mit uns teilen. Und auch wenn Sie skeptisch sind, Fragen haben oder Kritik an unserem Konzept loswerden wollen, sind wir vor Ort und haben ein offenes Ohr.

Wenn man genau hinschaut, ist die Welt häufig besser, als man glaubt: Da gibt es den „Frankenbruzzler“ Patrick Hartl, der mitten in der Nacht 160 Kilometer weit fährt, um wildfremde Flut-Helfer mit Essen zu versorgen. Es gibt die belgische Stadt Mechelen, die aus einer Stadt mit viel Kriminalität und hohem Migrationsanteil zum weltweiten Integrationsvorbild geworden ist. Und es gibt den Hauptschulabgänger Benedikt Sauter, der in Augsburg mit Software-Technologie ein Multi-Millionen-Unternehmen aufgebaut hat. Das alles sind Geschichten, die wir im vergangenen Jahr für den Good NewsLetter gesammelt haben. In der offenen Redaktion wollen wir nun Ihre guten Nachrichten!

Icon Vergrößern Mit Blick auf den Rathausplatz lädt das Team des Good NewsLetters ein, ins Gespräch zu kommen und sich über gute Nachrichten zu unterhalten. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Mit Blick auf den Rathausplatz lädt das Team des Good NewsLetters ein, ins Gespräch zu kommen und sich über gute Nachrichten zu unterhalten. Foto: Peter Fastl

Gute Nachrichten gesucht: Offene Redaktion in Augsburg

Begleitet wird die offene Redaktion vom Media Lab Bayern, das für alle Interessierte ein kleines Experiment zum Nachrichtenkonsum vorbereitet hat. Bringen Sie dafür gerne auch Freunde, Familie und Bekannte mit, die von Nachrichten eigentlich nichts mehr hören wollen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 21. September zwischen 10 und 14 Uhr im Shop der Augsburger Allgemeinen am Rathausplatz!