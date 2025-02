Sterneköche präsentieren sich beim Gourmet Festival

Es ist eine besondere Veranstaltung im Jahreskalender des Hotels Maximilian‘s in Augsburg. Gourmet Festival nennt sie sich. Sterneköche kochen an einem Abend auf. Simon Lang, der im Sartory-Restaurant (ein Michelin-Stern) am Herd steht, lädt Kollegen ein. 13 Spitzenköche, ausgezeichnet mit insgesamt 17 Michelin-Sternen, präsentierten ihre Künste. 300 Gäste waren anwesend. Sie sind bereit, für das kulinarische Erlebnis tief in die Tasche zu greifen. 290 Euro kostete eine Karte. Die Nachfrage war groß, die Veranstaltung war ausverkauft.

Gourmet Festival: Viele Gäste übernachten im Hotel

Für das Hotel geht die Rechnung auch deshalb auf, weil ein Großteil der Gäste übernachtete, bestätigt Hoteldirektor Theodor Gandenheimer. Organisator Lang, der an diesem Abend ein Gericht mit Reh zubereitete, war mit dem Verlauf sehr zufrieden: „Das Event bietet nicht nur den Gästen ein unvergessliches Erlebnis, sondern auch uns Köchen die Möglichkeit, uns zu vernetzen und über neue Trends und Innovationen in der Branche auszutauschen.“