Grapscher belästigt schon wieder eine Frau in Augsburg

Erneut hat ein unbekannter Mann eine Frau belästigt, die in Augsburg am Lech unterwegs war. Es ist bereits der vierte Vorfall dieser Art innerhalb weniger Wochen.

Wie die Polizei berichtet, passierte der Übergriff am Dienstag gegen 22 Uhr in der Berliner Allee. Eine 28-Jährige war auf Höhe der Hausnummer 51 zu Fuß auf dem Geh- und Radweg am Westufer des Lechs unterwegs, als sich ihr ein Fahrradfahrer näherte. Wie die Polizei berichtet, fasste der Mann ihr ans Gesäß und entfernte sich anschließend in nördliche Richtung.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, schlank aber muskulös, kurze dunkle Haare, vermutlich helle Hautfarbe. Er trug ein dunkles Muskelshirt und dunkle Shorts und war mit einem modernen Mountainbike mit Licht vorne unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und prüft mögliche Zusammenhänge zu den vorangegangenen Taten. Ein Polizeisprecher appelliert eindringlich: „Es ist sehr wichtig, sich sofort bei uns unter 110 zu melden.“ In solchen Fällen zähle jede Minute, damit ein Täter gefasst werden könne.

Zuletzt waren Joggerinnen abends am Lech in Hochzoll und in Lechhausen sowie eine Spaziergängerin am Nachmittag in der Firnhaberau sexuell belästigt worden. Ob es sich um ein und denselben Täter handelt, steht bislang nicht fest. Hinweise im aktuellen Fall nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen.