Augsburg: Grauen Opel angefahren und geflüchtet

Augsburg

Grauen Opel angefahren und geflüchtet

In der Schillstraße wurde ein Auto beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.
    Ein grauer Opel wurde am Mittwoch in der Schillstraße beschädigt.
    Ein grauer Opel wurde am Mittwoch in der Schillstraße beschädigt. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Mittwoch in der Schillstraße in Lechhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer dort zwischen 7 und 17.45 Uhr einen grauen Opel, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Schaden durch einen Lenker verursacht worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-2310.

