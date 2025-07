„Green Belt“: Festival lockt Fans elektronischer Musik in den Sheridan-Park

Der Verein Stadtraum verwandelt Augsburger Grünanlagen im Sommer gerne zu Festival-Zonen: Unter dem Namen „Green Belt“ finden in verschiedenen Parks Open-Air-Feste mit elektronischer Musik statt. Die Idee ist es auch, Popkultur in die Stadtteile und in den öffentlichen Raum zu bringen, und das kostenlos und barrierefrei. An diesem Wochenende zog das Festival im Sheridan-Park die Besucher an. (AZ)

