Hier kann man in Augsburg gut griechisch essen gehen

Wer an griechisches Essen denkt, hat schnell die Klassiker im Kopf: Gyros, griechischen Salat, gegrillter Fisch. In Augsburg gibt es eine reiche Auswahl an Restaurants, die damit glänzen. Doch die Vielfalt der griechischen Küche ist deutlich größer – und auch das lässt sich in Augsburg erleben. Dann kommen gegrillte Peperoni mit Knoblauchsauce, Garnelen-Saganaki und Grießpudding in Blätterteig auf den Tisch. Wo diese Spezialitäten besonders gut schmecken und welche Restaurants einen Besuch wert sind, das verraten unsere Autorinnen und Autoren.

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis