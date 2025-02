Hier kann man in Augsburg gut griechisch essen gehen

Wer an griechisches Essen denkt, hat schnell die Klassiker im Kopf: Gyros, griechischen Salat, gegrillter Fisch. In Augsburg gibt es eine reiche Auswahl an Restaurants, die damit glänzen. Doch die Vielfalt der griechischen Küche ist deutlich größer – und auch das lässt sich in Augsburg erleben. Dann kommen gegrillte Peperoni mit Knoblauchsauce, Garnelen-Saganaki und Grießpudding in Blätterteig auf den Tisch. Wo diese Spezialitäten besonders gut schmecken und welche Restaurants einen Besuch wert sind, das verraten unsere Autorinnen und Autoren.

Poseidon: geteilte Freude ist doppelte Freude

Das Poseidon in Augsburgs Maximilianstraße ist schon seit über 40 Jahren eine beliebte Adresse für alle, die gutes griechisches Essen schätzen. Die Karte bietet alle Klassiker – Gyros, Bifteki, Souvláki und mehr –, eine schöne Auswahl an kalten und warmen Vorspeisen, Fleisch und natürlich Fisch. Schließlich herrscht Poseidon in der griechischen Mythologie über das Meer. Zu alledem lässt sich passender Wein finden. Vor rund fünf Jahren wurde das Restaurant komplett saniert. Die Mischung aus Stein und warmem Holz im Inneren lässt es seitdem edel und trotzdem gemütlich wirken. Fast schon Urlaubsgefühle kommen bei schönem Wetter auf der mediterranen Terrasse im Innenhof auf. Vor allem, wenn man sich ein Menü zum Teilen bestellt. Apropos: Unbedingt Bougatsa, ein traditionelles Gebäck aus Blätterteig und Vanillecreme, zum Abschluss bestellen. Das hat mit 27 Euro zwar seinen Preis, macht dafür aber die ganze Familie oder Freundestruppe glücklich. Und hier ist die geteilte Freude wirklich eine doppelte, versprochen. (Daniela de Haen)

Adresse: Maximilianstraße 66, 86150 Augsburg

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 22.30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Icon Vergrößern Das Restaurant Poseidon in der Maximilianstraße bietet viele Klassiker der griechischen Küche. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Das Restaurant Poseidon in der Maximilianstraße bietet viele Klassiker der griechischen Küche. Foto: Bernhard Weizenegger

Symposium: Wohlfühllokal mit viel Abwechslung

Das griechische Lokal liegt an der Gögginger Straße, mit Straßenbahnhaltestelle quasi vor der Tür. Das Symposium ist ein Wohlfühllokal. Chef Jannis Lazaridis und sein Team zeigen stets hohen persönlichen Einsatz. „Janni“, der mit vielen Gästen per Du ist, bietet eine abwechslungsreiche Speisekarte. Im monatlichen Wechsel gibt es zudem ein Menü. Fleischberge sind in diesem Restaurant nicht zu erwarten. Lamm-, Schwein- und Hühnchengerichte sind nebst Fisch Standard, Beilagen werden individuell gewählt. Vegane Gerichte runden das Angebot ab. Bei den kalten und warmen Vorspeisen ist der Bauernsalat zu empfehlen. Im Sommer punktet ein schöner Biergarten. Wenn es draußen kälter ist, fühlt man sich drinnen im Wintergarten wohl. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. (Michael Hörmann)

Adresse: Gögginger Straße 82, 86159 Augsburg-Göggingen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 17 bis 23 Uhr; Sonntag/Feiertag: 11 bis 14.30 Uhr sowie 17 bis 23 Uhr

Icon Vergrößern Ein Gericht zum Genießen: Wildschweinfilet im Symposium. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Ein Gericht zum Genießen: Wildschweinfilet im Symposium. Foto: Michael Hörmann

Taverna Ikaros: der etwas andere Grieche in Augsburg

Gleich zwei große Versprechen gilt es für Dimitrios Karvouniaris einzulösen, wenn Gäste in seine Taverna Ikaros kommen: Feine griechische Küche in der traditionellen griechischen Tischgemeinschaft. Und Meze, die kleinen Appetithäppchen, so frisch und nach original griechischen Rezepten hergestellt, wie man sie auch in seiner Heimat bekäme. Das und nicht weniger ist der Anspruch. Und tatsächlich: Es ist der etwas andere Grieche, der etwas versteckt im Herzen von Pfersee sein Restaurant führt. Riesige Fleischberge und die Überdosis an Knoblauch muss hier niemand fürchten. Stattdessen: Fein komponierte Gerichte, ausgewogen gewürzt und die meisten nur so gehaltvoll, dass immer noch Platz für eine kleine Beilage oder eine Nachspeise bleibt. Viele Zutaten bezieht die Familie Karvouniaris in Bio-Qualität. Produkte wie Ziegenkäse, Bergkräuter, Honig, Olivenöl oder auch Walnüsse liefert alle zwei Wochen ein Transporter direkt von den Bauernhöfen der Verwandtschaft aus Nordgriechenland. Lieblingsgerichte der Autorin – neben den vielen leckeren Meze: Moussaka frisch aus dem Backofen und Gyros mit Butterreis in Metaxa-Sauce, die so gar nichts mit der grellorangenen Fertigsoße gemein hat, die man sonst häufig angeboten bekommt. (Anika Zidar)

Adresse: Sigmundstr. 3, 86157 Augsburg-Pfersee

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 17.30 bis 22.30 Uhr, Freitag bis Samstag: 17.30 bis 24 Uhr, Sonntag/Feiertag: 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Icon Vergrößern Eine Mischung aus Eleganz und Gemütlichkeit macht das Ambiente in der Taverna Ikaros aus. Viele Gäste kommen vor allem für die leckeren Meze in das Restaurant nach Pfersee. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen Eine Mischung aus Eleganz und Gemütlichkeit macht das Ambiente in der Taverna Ikaros aus. Viele Gäste kommen vor allem für die leckeren Meze in das Restaurant nach Pfersee. Foto: Bernhard Weizenegger

Meteora: Große Auswahl, große Portionen

Wenn ein Lokal stets gut besucht ist, spricht das schon einmal für gleichbleibende Qualität. Wenn das Restaurant entsprechend groß ist, muss mehr passen. Das modern eingerichtete Meteora in Lechhausen überzeugt als griechisches Restaurant. Es liegt im Ortskern am Schlössle. Der Gast ist willkommen. Das spürt man. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre, wenngleich das Team im Service viel zu tun hat. Die Speisekarte ist sehr reichhaltig, die Portionen sind groß. Im Meteora gibt es die bekannten „Teller“, also eine Zusammenstellung von mehreren Fleischgerichten. Das muss nichts Schlechtes sein, wenn es eben schmeckt. Und das tut es. Die Chefs vom Meteora haben erkannt, dass sie auch mit günstigeren Mittagsgerichten den Geschmack ihrer Gäste treffen. (Michael Hörmann)

Adresse: Neuburger Straße 45, 86167 Augsburg-Lechhausen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11 bis 14 Uhr sowie 17.30 bis 22 Uhr; Sonntag: 11 bis 14 Uhr, 17.30 bis 21 Uhr

Icon Vergrößern Ein Spieß mit Beilagen und Salat im Meteora. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Ein Spieß mit Beilagen und Salat im Meteora. Foto: Michael Hörmann

Nikos Werkstatt: Gemütliche Enothek und griechische Tapas

Um bei Nikos zu essen, müssen die Gäste seit jeher in die Altstadt eintauchen. Lange Zeit servierten Nikos Mparkas und seine Frau Adriane griechische Speisen in ihrem Lokal im Hunoldsgraben. Dann zogen sie um. Seit knapp vier Jahren befindet sich „Nikos Werkstatt“ quasi ums Eck im Mittleren Lech. Das Lokal ist kein typisches Restaurant, sondern vielmehr eine gemütliche Enothek mit vielen Tischchen und einer großen Bar aus Holz. Hier werden internationale Weine ausgeschenkt, das Ehepaar erzählt den Gästen gerne, was die Küche gerade bietet. Die mediterranen Gerichte, wie Tsatsiki, Souvláki-Spießchen oder Garnelen-Saganaki, werden in kleinen Schälchen gereicht – wie Tapas, nur auf Griechisch. Wer mehr Hunger verspürt, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Ob nur auf ein Glas Wein oder auf ein Essen – bei dem Ehepaar ist jeder willkommen. In „Nikos Werkstatt“ sind die familiäre Atmosphäre, die individuelle Einrichtung und die Herzlichkeit der Wirtsleute Trumpf. (Ina Marks)

Adresse: Mittlerer Lech 45, 86150 Augsburg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17.30 bis 23.30 Uhr

Icon Vergrößern Adriane und Nikos Mparkas haben in ihrer „Werkstatt“ viel Stammpublikum. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Adriane und Nikos Mparkas haben in ihrer „Werkstatt“ viel Stammpublikum. Foto: Silvio Wyszengrad

Alt Athen: Klassiker und griechische Spezialitäten vom Grill

Etwas versteckt, zwischen Freilichtbühne und Siebentischwald, liegt das Alt Athen. Besonders im Sommer überzeugt das alteingesessene griechische Lokal mit seinem herrlichen Biergarten. Aber auch im Innenraum bietet das Alt Athen ein gemütliches Ambiente. Neben den Klassikern wie Gyros (ausladende Portionen) gibt es allerlei Spezialitäten vom Grill. Dazu natürlich den obligatorischen Ouzo. Besondere Empfehlung des Autors: Als Vorspeise die gegrillten Peperoni mit feiner Knoblauchsoße bestellen, die schmecken hervorragend. Und zur Nachspeise noch Galaktompoureko, einen griechischen Grießpudding in Blätterteig mit Eis uns Sahne hinterher. (Jonas Klimm)

Adresse: Baumgartnerstraße 15, 86161 Augsburg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr sowie von 17 Uhr bis 22 Uhr.