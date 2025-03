Hochhaus für Studierende: In 255 Zimmer werden jeweils 100.000 Euro investiert

Die Baustelle, an der täglich mehrere tausend Menschen vorbeikommen, ist nicht zu übersehen. Das eingerüstete Gebäude ist 60 Meter hoch. Das Studierendenwohnheim an der Ulrichsbrücke ist über Jahre hinweg eine Großbaustelle. Die städtische Wohnbaugruppe (WBG) investiert knapp 26,8 Millionen Euro. Studierende sollen im Herbst 2026 einziehen, rechtzeitig zum Start des Wintersemesters. Wer die früheren Räume gekannt hat, wird sie künftig kaum wiedererkennen. Die 255 Zimmer, an deren Zahl sich nichts ändert, erhalten mehr Wohnqualität, zudem wird das Gebäude energetisch saniert. Die Fertigstellung des Wohnheims hat sich verzögert, weil die staatlichen Fördergeber nicht so mitspielten, wie es sich die WBG gewünscht hatte.

Michael Hörmann

Mark Dominik Hoppe

Augsburg