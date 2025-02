Großbaustelle: Lechhauser Bad wird ans Kanalnetz angeschlossen

Die Ulrichsbrücke verbindet Jakobervorstadt und Lechhausen. Das Bauwerk überspannt die vierspurige Berliner Allee und den Lech. An einer Brückenseite grenzt das kleine Lechhauser Freibad, das trotz des Namens nicht auf Lechhauser Flur steht. Wer derzeit auf der Brücke steht, nimmt die Dimension einer Großbaustelle entsprechend wahr. Das Bad wird an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Daher wird nicht nur im Bad selbst gearbeitet, sondern auch an der Straßenseite. Die Berlinerer Allee ist stadtauswärts in einem Teilstück verengt. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Die Stadt Augsburg nimmt nach eigenen Angaben viel Geld in die Hand, um das Bad zu ertüchtigen. Die Erschließungskosten belaufen sich nach Angaben des Bäderamts auf knapp 870.000 Euro. Der Fahrplan sieht vor, dass die Arbeiten bis zur Eröffnung der Freibadsaison abgeschlossen sein werden. Geplanter Saisonstart im Lechhauser Bad ist am 1. Juni. Die städtische Einrichtung erfreut sich bei Menschen, die in der näheren Umgebung wohnen, großer Beliebtheit. Eintritt ist frei, für Familien ist die Einrichtung seit jeher ein beliebtes Freizeitziel.

Icon Vergrößern So kennt man das Freibad Lechhausen. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen So kennt man das Freibad Lechhausen. Foto: Klaus Rainer Krieger

An der Berliner Allee laufen gegenwärtig Kanalarbeiten. Für Fußgänger ist der Weg in Richtung Hauptfeuerwache gesperrt. Radler kommen an der Baustelle vorbei. Autofahrer werden auf einer Spur vorbeigeführt. Nach Auskunft der Stadt dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende März.

Abwasser wurde jahrelang in den Proviantbach geleitet

Der Anschluss des Bades an das öffentliche Kanalnetz war aus ökologischen Gründen beschlossen worden. Jahrzehntelang war das Abwasser in den vorbeifließenden Proviantbach geleitet worden. Dies hatte zunächst niemand weiter gestört. Bei einer Kontrolle war das Vorgehen jedoch aufgefallen, es gab Gegenwind.

Das an der Lechhauser Straße gelegene Freibad geht zurück auf ein Flussbad aus den Dreißigerjahren. Der Lech und der Proviantbach befinden sich in unmittelbarer Nähe. Seit dem Jahr 1988 ist der Eintritt in Lechhausen frei. Neben einem unbeheizten Schwimmbecken gibt es einen Kiosk und ein etwa 100 Quadratmeter großes Baby-Planschbecken.