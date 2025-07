Großbrand in Oberhausen: Das Problem mit der Ursache

Die Videokamera auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebs der Firma Kunz hat es offenbar deutlich aufgezeichnet: Plötzlich entwickelte sich in dem großen Abfallhaufen dichter Qualm, dann kam es zu dem heftigen Feuer. So berichtet es Rüdiger Krauß von der Geschäftsleitung. Nach dem Großbrand bei dem Unternehmen in Oberhausen vergangene Woche, der für eine massive Rauchentwicklung sorgte, wurde nach der Ursache gesucht. In der Firma sitzt der Schreck noch tief.

