Nach der Großdemo bitten Organisatoren um Spenden

Plus Das Augsburger Bündnis für Menschenwürde als Veranstalter zieht Bilanz. Dabei rückt die Finanzierung in den Blickpunkt. Noch sind die Kosten nicht gedeckt.

Aus Sicht der Teilnehmer und der Veranstalter war es ein Signal, das weit über die Stadtgrenzen Augsburgs hinausstrahlt: 25.000 Menschen gingen am Samstag auf die Straße, um gegen rechtsextreme Umtriebe in Deutschland zu demonstrieren. Es sei ein beeindruckender Einsatz für die Demokratie gewesen, hieß es hernach. Nun meldet sich das Bündnis für Menschenwürde als Veranstalter zu Wort. Geworben wird um Spenden für die Demo. "Demokratie gibt's nicht umsonst", sagt Vorsitzender Matthias Lorentzen. Den Organisatoren fehlt Geld.

Auf dem sozialen Netzwerk Instagram ist die Botschaft zu lesen. Ähnlich wie bei Facebook gilt die persönliche Anrede, man verzichtet auf das förmliche Sie: "Daher brauchen wir jetzt Deine Spende für die Kosten der Demo und für unsere weitere Arbeit." Die Organisatoren der Aktion benennen ihr Anliegen offen: "Deine Spende für die Demokratie."