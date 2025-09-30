Augsburg Trotz Regulierungswut: Warum sich ein junges Ehepaar für die Sanierung eines alten Hauses entschieden hat

Gut 100.000 Wohnungen in Augsburg sind laut einer Studie sanierungsbedürftig. Doch zahlreiche Hürden stehen im Weg. Das Ehepaar Neumaier hat es dennoch gewagt.