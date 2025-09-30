Trotz Regulierungswut: Warum sich ein junges Ehepaar für die Sanierung eines alten Hauses entschieden hat

Der Putz bröckelt von den Wänden, zahllose Kabel hängen von der Decke herab, am Boden stapelt sich der Schutt. Von dem gemütlichen Jugendstil-Haus, das einst die Hörbrotstraße zierte, ist im Inneren wenig geblieben. Anna und Christoph Neumaier sind dennoch glücklich. Vor zwei Jahren hat das junge Ehepaar die historische Immobilie im beliebten Thelottviertel gekauft und sich entschieden, das Gebäude einer Kernsanierung zu unterziehen. Zwischenzeitlich, räumt Christoph Neumaier aber ein, seien die Nerven blank gelegen. „Die Sanierungskosten sind explodiert.“ Die Neumaiers sind einen Weg gegangen, den viele private Immobilieneigentümer in Augsburg meiden. Warum das so ist und welche Erleichterungen laut Experten nötig wären.
