Großeinsatz an der Wertach: Rettungskräfte bewahren Frau vor Ertrinken

Die Augsburger Wasserwacht hat am Donnerstagabend eine 46-jährige Frau vor dem Ertrinken gerettet. Die ehrenamtlichen Lebensretter waren gegen 19.30 Uhr zu dem Einsatz an die Wertach im Landschaftsschutzgebiet Wolfzahnau gerufen worden. Neben den Schnelleinsatzgruppen der Wasserwacht rückten auch der Rettungsdienst des BRK, die Berufsfeuerwehr Augsburg, die Polizei Schwaben Nord und die DLRG Augsburg aus. Die Frau habe sich, so das Bayerische Rote Kreuz, „in höchster Wassernot“ befunden.

Passanten hatten den Notruf gewählt und damit die Rettungskette ausgelöst. Die Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht Augsburg-Ost befand sich zu dieser Zeit beim Wachdienst am Autobahnsee und rückte sofort nach Alarmierung aus, so das BRK am Freitag. Am Ostufer der Wolfzahnau – laut Polizei unweit der Stelle, wo Wertach und Lech zusammenfließen – wurden die Einsatzkräfte von Passanten auf die 46-jährige Schwimmerin aufmerksam gemacht. Sie konnte sich zu dieser Zeit offenbar mit letzter Kraft an einem Flussbaustein festhalten. Die Einsatzkräfte der Wasserwacht begaben sich sofort ins Wasser. Einer Rettungsschwimmerin gelang es, die Schwimmerin zu sichern und ans Ufer zu bringen. Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften konnte die Frau aus dem Wasser gerettet und an den Landrettungsdienst übergeben werden. Zur weiteren Abklärung kam sie ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Einsatz an der Wertach: Augsburger Wasserwacht rettet Frau vor Ertrinken

Die Einsatzkräfte der BRK-Wasserwacht Augsburg-Stadt sind rein ehrenamtlich aktiv. Ihren Dienst leisten sie an den Gewässern Augsburgs und in den Schnelleinsatzgruppen. Bei der Kreiswasserwacht Augsburg-Stadt sind derzeit rund 600 ehrenamtliche Retterinnen und Retter tätig. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen besetzen sie ehrenamtlich die fünf Wasserrettungsstationen der Wasserwacht im Stadtgebiet Augsburg und sichern Großveranstaltungen wie Wettbewerbe am Eiskanal oder den Kuhseestriathlon ab. Zusätzlich gewährleisten sie rund um die Uhr den Einsatzdienst der Schnelleinsatzgruppen. Zudem kommen die Kräfte der Wasserwacht im Katastrophenschutz wie beim zurückliegenden Hochwasser zum Einsatz. (nip, kmax)

Info: Aktuell läuft eine Spendenaktion der Stadtsparkasse Augsburg zugunsten der Wasserretter. Die Einsatzausrüstung der Ehrenamtlichen wurde laut BRK durch das Hochwasser stark beschädigt und muss ersetzt und modernisiert werden. Spenden sind unter www.mehrgeben.de/project/ausruestung-unserer-wasserwacht-nach-dem-hochwasser-im-landkreis möglich.