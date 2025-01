Großeinsatz, Evakuierung, Entschärfung: Bombenfund hält Haunstetten in Atem

Auto an Auto reiht sich gegen 15 Uhr in der Haunstetter Ellensindstraße. Hastig verlassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Premium Aerotec das Werksgelände und steigen in ihre Autos. Der verfrühte Feierabend beim Luftfahrtzulieferer kommt überraschend, ist aber unvermeidlich. Entlang der Haunstetter Straße fährt die Feuerwehr und fordert mit einem Lautsprecher Anwohner dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Wenige hundert Meter entfernt wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Jetzt muss es schnell gehen mit der Evakuierung des Areals.

Lennart Fricke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haunstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis