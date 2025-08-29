Grüne Jugend fordert Schließung des Augsburger Zoos

Die Grüne Jugend in Augsburg möchte bundesweit mit ihrem Vorstoß eine Vorreiterrolle „im zeitgemäßen Tier- und Naturschutz einnehmen“. Der Grünen-Nachwuchs spricht sich für die Schließung des Augsburger Zoos aus. Den Grünen ist bewusst, dass dieser Schritt nicht sofort einzuleiten ist. Ziel sei es, die Tierhaltung bis 2040 zu beenden und das Gelände gemeinsam mit dem bereits bestehenden Umweltbildungszentrum in eine moderne Bildungseinrichtung für Tier- und Naturschutz zu transformieren. Der Prozess soll mit einem sofortigen Stopp von Nachzuchten und Neuaufnahmen beginnen.

Nach 25 Jahren wechselt im kommenden Jahr die Geschäftsführung im Augsburger Zoo. Zoodirektorin Barbara Jantschke verabschiedet sich. Nachfolger wird Philipp Wagner. Die Grüne Jugend sieht darin den richtigen Zeitpunkt, um die längst überfällige Frage nach der Zukunft des Zoos zu stellen. „Wer über neue Zoo-Geschäftsführer redet, aber nicht über ein absehbares Ende des Zoos, zeigt das Dilemma auf. Wenn wir wollen, dass Augsburg konsequent auf Tierschutz setzt, heißt das: kein Zoo. Hier muss sich auch die grüne Stadtregierung in der Verantwortung sehen“, sagt Magnus Trinkwalder, Sprecher der Grünen Jugend Augsburg.

Augsburgs Grüne sehen Zoo als Relikt des 19. Jahrhunderts

Zoos seien ein Relikt des 19. Jahrhunderts, als das Ausstellen exotischer Tiere ein Statussymbol war, wird argumentiert. „Dieses überholte Verständnis von Tierhaltung entspricht nicht mehr unseren ethischen Standards im 21. Jahrhundert“, betont Lukas Birkmair, Tierrechtsaktivist und Vorstandsbeisitzer der Grünen Jugend Augsburg. Zwar ist der Zoo in Augsburg formal eigenständig. Aber ohne die städtischen Zuschüsse und die Mitverantwortung der Stadt als Gesellschafterin wäre er nicht überlebensfähig.

Deshalb fordert die Grüne Jugend, dass die Stadtregierung ihre Rolle nutzt: Statt Millionen in Käfige und Gehege zu investieren, soll die Stadt konsequent den Umbau in ein Bildungszentrum vorantreiben. Bis 2028 soll in Zusammenarbeit mit Experten ein detaillierter Plan erarbeitet werden, wie die Vision bis 2040 umgesetzt werden kann.

Der Zoo zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Augsburg, vor allem bei Familien ist er beliebt. Im Jahr 2023 verzeichnete er mit 700.000 Besuchern einen Rekord.