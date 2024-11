Werden die meisten Autos aus der Augsburger Altstadt verbannt?

46 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag, den Grüne und CSU am Ende April 2020 unterzeichnet haben. Allerlei Vorhaben sind dort aufgeführt, teils eingepackt in große Worte. Einmal, auf Seite 15, Bereich „Mobilität“, Punkt 4 „Fußgänger/-innen“, Absatz c) „Autofreie Innenstadt“, ist sogar die Rede von „Befreiung“. Sie soll einem ganzen Viertel widerfahren. Ziel ist demnach die „Befreiung der Altstadt vom Durchgangsverkehr“, und zwar „durch entsprechende Beschilderung und Überwachung“. Nun, rund viereinhalb Jahre nach Abschluss des Koalitionsvertrags, scheint es konkreter zu werden.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Koalitionsvertrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis