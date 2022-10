Gymnasien in Augsburg: Kontaktinformationen, Adressen und Zweige

Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Gymnasien der Stadt Augsburg, inklusive Informationen zu den gymnasialen Zweigen, den Kontaktinformationen und den Schulnummern.

Das Bildungsangebot in der Universitätsstadt Augsburg umfasst neben zahlreichen Grund- und Mittelschulen sowie etlichen Realschulen auch eine große Anzahl an Gymnasien. Der Besuch eines bayerischen Gymnasiums stellt den schnellsten Weg dar eine Zugangsberechtigung zu einer Hochschule oder einer Universität zu erhalten. Wir stellen Ihnen die Augsburger Gymnasien in diesem Artikel detailliert vor und gehen in unserer Aufzählung neben der Nennung von Adressen und Kontaktmöglichkeiten auch auf die angebotenen Schulzweige sowie die entsprechenden Schulnummern der Gymnasien ein.

Gymnasien in Augsburg: Die Voraussetzungen für den Übertritt und welche Schulabschlüsse dort erworben werden können

Um auf ein bayerisches Gymnasium übertreten zu können, muss man entweder einen Übertrittsschnitt von 2,33 oder besser in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat und Sachkunde vorweisen, einen Probeunterricht in der 5. bzw. 6. Jahrgangsstufe absolvieren oder sogenannte Übertrittsklassen nach Bestehen der Mittleren Reife besuchen.

Das bayerische Gymnasium wird im sogenannten G9 System durchgeführt. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler nach neun konsekutiven Schuljahren - nach dem Besuch der 13. Klasse - die allgemeine Hochschulreife, das Abitur, erwerben können. Selbstredend ist es auch an bayerischen Gymnasien möglich eine Klassenstufe, bei entsprechend überdurchschnittlicher Leistung, zu "überspringen" und so beispielsweise nach der 7. Jahrgangsstufe direkt die 9. Jahrgangsstufe besuchen.

Schülerinnen und Schüler, die die 9. Jahrgangsstufe bestanden haben, wird automatisch ein Mittelschulabschluss anerkannt.

Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nach der 10. Jahrgangsstufe in den Berufsalltag starten möchten, sind mit Absolventinnen und Absolventen von Realschulen gleichgestellt und erhalten die Mittlere Reife.

Diese Zweige gibt es an Gymnasien im Freistaat Bayern

Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium

Fokus auf naturwissenschaftlichen, mathematischen und informationstechnischen Fächern.

Eine Naturwissenschaft muss als Abiturfach gewählt werden.

Sprachliches Gymnasium & dessen Sonderform das Humanistische Gymnasium

An sprachlichen Gymnasien stehen Fremdsprachen sowie interkulturelles Lernen im Mittelpunkt.

An sprachlichen Gymnasien stehen Fremdsprachen sowie interkulturelles Lernen im Mittelpunkt. Bis zum Abitur müssen 2 Fremdsprachen belegt werden.

Im Humanistischen Gymnasium stehen Latein und Griechisch verpflichtend auf dem Lehrplan.

Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium

Hier werden Schwerpunkte in den Bereichen Wirtschaft und Recht gesetzt.

Hier werden Schwerpunkte in den Bereichen Wirtschaft und Recht gesetzt. Das wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium bietet die meisten Berührungspunkte mit dem Lehrplan der bayerischen Realschulen.

Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Gymnasien dieser Art bieten einen Lehrplan an, der die Schülerinnen und Schüler für die Herausforderungen einer globalisierten Welt wappnet.

Gymnasien dieser Art bieten einen Lehrplan an, der die Schülerinnen und Schüler für die Herausforderungen einer globalisierten Welt wappnet. Die Fächer Sozialkunde und Geschichte erhalten besondere Aufmerksamkeit innerhalb des Lehrplans.

Musisches Gymnasium

Die musischen Fächer, wie etwa Kunst oder Musik, bestimmen hier den Schulalltag.

Es gibt die Möglichkeit in Gesang oder Instrumentalspiel eine Abiturprüfung abzulegen.

Gymnasium in Augsburg: alle Informationen inklusive Schulnummern und Zweigen

Rudolf-Diesel-Gymnasium

Informationen: Das Rudolf-Diesel-Gymnasium ist zertifizierte Umweltschule und legt großen Wert auf die Sportklassen, die enge Kooperationen mit dem Kanu und Badminton Sport pflegen. Die Schulleiterin des Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Augsburg ist Susanne Täufer.

Die Schulleiterin des Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Augsburg ist Susanne Täufer. Schulzweige: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich

: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich Schulnummer : 0950

: 0950 Adresse: Peterhofstraße 9, 86163 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Das Rudolf-Diesel-Gymnasium ist telefonisch unter 0821 / 324-18530, per Fax unter 0821 / 324-18535 sowie per E-Mail über rdg@augsburg.de erreichbar. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Gymnasiums .

Jakob-Fugger-Gymnasium

Informationen: Das Jakob-Fugger-Gymnasium, bietet eine große Anzahl an Schüleraustauschprogrammen, sowie Walfächern an. Darüber hinaus pflegt das Jakob-Fugger-Gymnasium eine Vielzahl an außerschulischen Kooperationen mit verschiedenen Augsburger Institutionen, wie unter anderem dem Staatstheater oder der Hochschule. Geleitet wird das Jakob-Fugger-Gymnasium von Angelika Felber .

. Schulzweige : Naturwissenschaftlich-Technologisch, Wirtschaftswissenschaftlich

: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Wirtschaftswissenschaftlich Schulnummer : 0022

: 0022 Adresse: Kremhildenstraße 5, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Das Jakob-Fugger-Gymnasium kann telefonisch unter 0821 / 324-18452, per Fax unter 0821 / 324-18455 sowie per E-Mail über jfg.stadt@augsburg.de erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Gymnasiums .

Holbein-Gymnasium

Informationen: Das Augsburger Holbein-Gymnasium wird von Bernhard Stegmann geleitet und ist bekannt für sein überaus großes Angebot an erlernbaren Sprachen sowie außerschulischen Angeboten.

Schulzweige: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich

: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich Schulnummer : 0020

: 0020 Adresse: Hallstraße 10, 86150 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Das Holbein-Gymnasium ist telefonisch unter 0821 / 324-1611, per Fax unter 0821 / 324-1606 sowie per E-Mail über holbein.stadt@augsburg.de zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Gymnasiums .

Maria-Theresia-Gymnasium

Informationen: Das Maria-Theresia-Gymnasium befindet sich zentral in Augsburg , wurde nach einer Kaiserin benannt und wird von Dr. Katja Bergmann geführt. Das Maria-Theresia-Gymnasium ist Partnerschule des AEV .

Das Maria-Theresia-Gymnasium ist Partnerschule des AEV. Schulzweige: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich, Sozialwissenschaftlich

: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich, Sozialwissenschaftlich Schulnummer : 0021

: 0021 Adresse: Gutenbergstraße 1, 86150 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen das Maria-Theresia-Gymnasium telefonisch unter 0821 / 324-1500, per Fax unter 0821 / 324-1505 sowie per E-Mail über mtg.stadt@augsburg.de zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Maria-Theresia-Gymnasiums.

Gymnasium bei St. Anna

Informationen: Das Gymnasium bei St. Anna befindet sich in der Nähe der Augsburger Kongresshalle und ist als Referenzschule für Medienbildung zertifiziert. Es wird von Alois Mayr geleitet.

Es wird von Alois Mayr geleitet. Schulzweige: Sprachlich, Musisch

: Sprachlich, Musisch Schulnummer : 0017

: 0017 Adresse: Schertlinstraße 5-7, 86159 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Das Gymnasium bei St. Anna kann telefonisch unter 0821 / 324-1651, per Fax unter 0821 / 324-1655 sowie per E-Mail über gym-anna.@augsburg.de erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Gymnasiums .

Gymnasium bei St. Stephan

Informationen: Beim Gymnasium bei St. Stephan handelt es sich um ein Gymnasium welches als schwäbisches Kompetenzzentrum für Begabtenförderung in zertifiziert ist. Das bedeutet, dass es ab der Mittelstufe über Modellklassen für Hochbegabte mit sprachlicher, musikalischer oder naturwissenschaftlicher Schwerpunktbildung verfügt. Geleitet wird das Gymnasium bei St. Stephan von Alexander Wolf .

Geleitet wird das Gymnasium bei St. Stephan von Alexander Wolf. Schulzweige: Humanistisch, Musisch

: Humanistisch , Musisch Schulnummer : 0018

: 0018 Adresse: Gallusplatz 2, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Telefonisch können Sie das Gymnasium bei St. Stephan unter 0821 / 324-18500 erreichen. Die Faxnummer lautet 0821 / 324-18505 und die E-Mail Adresse des Gymnasiums bei St. Stephan ist st-stephan@augsburg.de. Auf der offiziellen Webseite des Gymnasiums bei St. Stephan finden Sie weitere Informationen zum Schulalltag sowie der Hochbegabtenförderung.

Peutinger-Gymnasium

Informationen: Das Peutinger Gymnasium verfügt über eine Kooperation mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Oberpfaffenhofen und wird von Stephan Lippold geleitet.

Schulzweige: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich, Sozialwissenschaftlich

: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich, Sozialwissenschaftlich Schulnummer : 0019

: 0019 Adresse: An der blauen Kappe 10, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Das Peutinger Gymnasium kann telefonisch unter 0821 / 324-18475, per Fax unter 0821 / 324-18485 sowie per E-Mail über peutinger.stadt.@augsburg.de erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Gymnasiums .

Gymnasium Maria Stern

Informationen: Das Gymnasium Maria Stern im Augsburger Stadtteil Göggingen steht unter der Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg und wird von Angelika Mäule-Wagner geführt. Das Gymnasium Maria Stern unterhält Schüleraustauschprogramme mit verschiedenen internationalen Partnerschulen, beispielsweise in Kanada und in Irland .

Das Gymnasium Maria Stern unterhält Schüleraustauschprogramme mit verschiedenen internationalen Partnerschulen, beispielsweise in Kanada und in Irland. Schulzweige: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Musisch

: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Musisch Schulnummer : 0681

: 0681 Adresse: Gögginger Straße 132, 86199 Augsburg

Adresse: Gögginger Straße 132, 86199 Augsburg
Kontaktmöglichkeiten: Sie erreichen das Gymnasium Maria Stern telefonisch unter 0821 / 4558 111 - 00, per Fax unter 0821 / 4558 111 - 09 sowie per E-Mail über sekretariat@gymnasium-mariastern.de zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Gymnasiums Maria Stern.

A.B. von Stettensches Institut

Informationen: Das Anna Barbara von Stettensches Institut ist ein privates Gymnasium für Mädchen in Augsburg . Die Schule zeichnet sich besonders durch ein vielfältiges Angebot an Wahlfächern, wie etwa Chor oder Orchester, aus. Die Schulleiterin heißt Barbara Kummer .

Die Schulleiterin heißt Barbara Kummer. Schulzweige: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich

: Naturwissenschaftlich-Technologisch, Sprachlich Schulnummer : 0024

: 0024 Adresse: Am Katzenstadel 18a, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Das A.B. von Stettensche Institut in Augsburg ist telefonisch unter 0821 / 501 07 - 30 per Fax unter 0821 / 501 07 - 50 sowie per E-Mail über gymnasium@stetten-institut.de erreichbar. Weitere Informationen zur Schulfamilie finden Sie auf der offiziellen Webseite des Instituts.

Maria-Ward-Gymnasium

Informationen: Das Maria-Ward-Gymnasium in der Nähe des Augsburger Doms ist ein privates Gymnasium , das unter der Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg steht und von Christine Schmid-Mägele geleitet wird. Ab der 5. Jahrgangsstufe wird hier flächendeckend mit Tablets im Unterricht gearbeitet.

Ab der 5. Jahrgangsstufe wird hier flächendeckend mit Tablets im Unterricht gearbeitet. Schulzweige: Sprachlich, Wirtschaftswissenschaftlich

: Sprachlich, Wirtschaftswissenschaftlich Schulnummer : 0023

: 0023 Adresse: Frauentorstraße 26, 86152 Augsburg

Kontaktmöglichkeiten : Sie erreichen das Maria-Ward-Gymnasium telefonisch unter 0821 / 4558110 - 00, per Fax unter 0821 / 4558110 - 09 sowie per E-Mail über info@mwg-augsburg.de. Auf der Webseite des Maria-Ward-Gymnasiums finden Sie weiterführende Informationen zum Schulalltag.

Freie Waldorfschule