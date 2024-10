Häusliche Gewalt: Frau ruft Polizei zu Hilfe

Wegen eines Falles häuslicher Gewalt ist die Polizei Freitagabend gegen 23 Uhr nach Lechhausen gerufen worden. Eine 39 Jahre alte Frau hatte den Notruf gewählt. Wie ein Polizeisprecher berichtet, war der Lebensgefährte der Frau gegenüber gewalttätig geworden.

Vor Ort sprachen die Beamten dem Mann einen Platzverweis aus und ordneten ein Kontaktverbot an. Der 30-Jährige war damit wohl nicht einverstanden. Als die Polizisten wenig später zu ihrem Einsatzfahrzeug gingen, stellten sie am Auto zwei beschädigte und platte Reifen fest. Laut dem Sprecher hatte ein Zeuge beobachtet, wie der Mann sich an dem Polizeiauto zu schaffen gemacht hatte. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest. Wenig später im Arrest soll er auch noch Widerstand geleistet haben. (ina)