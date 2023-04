Augsburg

Große Aufgaben und kleine Erfolge: So steht Schwarz-Grün zur Halbzeit da

Plus Die Augsburger Koalition aus CSU und Grünen startete mit ehrgeizigen Plänen, doch sie kommt nur mühsam voran. Verkehr und Klimaschutz machen Sorgen - und dann sind da noch die Schulen.

Von Stefan Krog

In knapp drei Wochen wird es drei Jahre her sein, dass Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) mit ihrer schwarz-grünen Koalition die Macht im Augsburger Rathaus übernahm. In den kommenden Wochen wird unsere Redaktion in einer Artikelreihe analysieren, wie sich Weber und ihre Referentenriege bisher geschlagen haben, wie CSU und Grüne im Regierungsbündnis miteinander harmonieren und was in den kommenden drei Jahren von der Stadtregierung noch zu erwarten ist. Zum Auftakt schauen wir darauf, was die Regierung bisher geschafft hat und was bisher liegen blieb.

Der große Bogen: Angetreten ist die Augsburger Regierung mit einem Koalitionsvertrag namens "Zukunftsplan - eine Stadt der Chancen für alle". Ziele: Ein starker Wirtschaftsstandort, der ökologisch und sozial verträglich wächst. Vorgesehen: mehr Klimaschutz, ein ausgeglichener Wohnungsmarkt, Schulen und Kitas als wichtigste Zukunftsinvestition. Die großen Linien der Stadtpolitik sind nach drei Jahren nicht immer klar erkennbar, auch wenn in den einzelnen Bereichen durchaus etwas vorangeht. Die Corona-Pandemie hat manche Dinge durcheinandergewirbelt. Von der Opposition wird kritisiert, dass in manchen Stadtratssitzungen zuletzt eigentlich gar keine Politik gemacht worden sei, sondern sich die Verwaltung für wenig spektakuläre Dinge nur das Okay des Stadtrats abgeholt habe.

