vor 33 Min.

Friede, Freude, Augenrollen: Harmonie zwischen Schwarz und Grün schwindet

Ein Bild aus innigeren Zeiten: Eva Weber und Martina Wild am Abend der Kommunalwahl 2020. Inzwischen sind sich die Regierungsparteien nicht mehr in allen inhaltlichen Fragen einig.

Plus Die Augsburger Koalition hielt in den ersten drei Jahren gut zusammen, doch inzwischen werden Differenzen zwischen CSU und Grünen immer offenkundiger.

Von Stefan Krog

Was Grünen-Stadtrat Deniz Anan da zum Schluss der Liegenschaftsausschuss-Sitzung voller Begeisterung vorträgt, ist ein Punkt im schwarz-grünen Koalitionsvertrag, und darum müssten sich eigentlich beide Partner freuen. Doch so richtiger Enthusiasmus macht sich in der CSU-Fraktion nicht breit. Es geht darum, dass die Stadt Äcker in ihrem Eigentum künftig vor allem an ökologisch wirtschaftende Betriebe vergeben will.

Anan zählt die Vorteile für die Natur auf, doch nach mehrstündiger Sitzung, in der sich alle vorher schon am Thema Kahnfahrt abgearbeitet haben, ist die Luft irgendwie raus. CSU-Rat Peter Uhl starrt zunehmend genervt in die Luft. Als Anan fertig ist, murmelt er das Wort "weltfremd" vor sich hin. So laut, dass man es im Sitzungszimmer des Rathauses unmöglich überhören kann - und so leise, dass man bei den Grünen so tun kann, als hätte man es eben doch nicht gehört, um keinen offenen Streit vom Zaun brechen zu müssen.

