Alter Sprungturm im gesperrten Hallenbad in Haunstetten wird bereits abgebaut

Das nasskalte Wetter, das für diese Woche in Augsburg vorhergesagt ist, lädt zum Besuch in einem Hallenbad ein. Die städtische Einrichtung in Haunstetten bleibt allerdings bis auf Weiteres geschlossen. Ein kaputter Sprungturm, der nun entfernt wird, bedingt die Komplettschließung. Mit dem Abbau des Turms wurde am Montag begonnen. Offen ist laut Stadt, wie schnell das Bad wieder geöffnet wird. Es geht um die Frage, ob ein neuer Sprungturm zeitnah eingebaut wird.

Rückbau des Turms dauert mindestens drei Wochen

Auf Anfrage heißt es vom Sport- und Bäderamt der Stadt: „Das Hallenbad bleibt bis zum vollständigen Rückbau der Sprunganlage geschlossen. Der Rückbau ist für drei Wochen anberaumt, wenn keine unvorhersehbaren Dinge beim Rückbau geschehen.“ Zu den Kosten lasse sich gegenwärtig nichts Konkretes sagen.

Das Hallenbad war in der Vorwoche kurzfristig geschlossen worden. Die Schäden am alten Sprungturm sind so massiv, dass ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bestand. Danach kritisierte die SPD die Stadtregierung scharf. Die Koalition von CSU und Grünen wünscht, dass möglichst zügig ein neuer Sprungturm errichtet wird. Entsprechende Anträge sind gestellt. Dazu teilt Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) mit: „Das Sport- und Bäderamt hat die Bauverwaltung mit der Kostenschätzung für eine neue Sprunganlage beauftragt.“ Dazu gehöre ferner eine Statikprüfung. Die Kosten für den Neubau eines Sprungturms würden stark je nach Größe, Höhe, Ausstattung und Material variieren. Es sei insofern zu früh für eine Kostenschätzung.

Hallenbad in Augsburg: Wer über einen neuen Sprungturm entscheidet

Bei Kosten über 300.000 Euro bedarf es eines Ausschussbeschlusses, so Enninger. Lägen die Kosten wider Erwarten über einer Million Euro, wäre der Stadtrat zuständig. Für Beobachter stellt sich die Frage, wann ein neuer Sprungturm, so er denn kommt, eingebaut würde. Dazu erläutert Enninger: „Grundsätzlich bedarf es dazu Absprachen mit der auszuführenden Firma, um den richtigen Zeitpunkt zwischen Badebetrieb, Revisionszeit und der Verfügbarkeit der auszuführenden Firma zu finden.“ Letztlich könne zu einem möglichen Bauzeitenplan vorerst keine belastbare Aussage getroffen werden. Insofern ist davon ausgehen, dass das Bad zunächst ohne Sprungturm aufmacht.