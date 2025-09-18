Nach geplatztem Saisonstart: Haunstetter Bad soll in einigen Wochen öffnen

Die Stadt Augsburg plant eine Öffnung des Haunstetter Hallenbades in einigen Wochen, sobald der marode Sprungturm abgebaut ist. Man habe inzwischen Firmen kontaktiert. Nach der Beauftragung dürfte der Rückbau zwei bis drei Wochen dauern, so Baureferent Steffen Kercher (parteilos) am Mittwoch im Bauausschuss des Stadtrats. „Wir hoffen, spätestens kommende Woche eine Firma zu haben“, sagte Kercher. Die Stadt legte auf Nachfrage von Peter Hummel (Freie Wähler) im Ausschuss noch einmal dar, wie es dazu kam, dass einen Tag vor der geplanten Wiedereröffnung nach mehrmonatiger Revisionszeit entschieden wurde, das Bad nicht zu öffnen.

Hallenbad Haunstetten: „Das Problem ist, dass eine Stahlkonstruktion von innen nach außen verrostet“

Laut Kercher habe man bereits 2024 Rostschäden am Sprungturm entdeckt, ein sofortiges Einschreiten aber nicht für nötig gehalten. Faktisch habe sich der Zustand aber schneller verschlechtert als gedacht. „Das Problem ist, dass so eine Stahlkonstruktion von innen nach außen verrostet.“ Von außen sehe sie oft noch gut aus, auch wenn das Metall schon stark angegriffen sei. Bei Verfugungsarbeiten am Fuß des Sprungturms habe ein Handwerker dann vor gut zehn Tagen ein faustgroßes Loch im Stahlprofil entdeckt und das Hochbauamt informiert.

Das sei am 8. September passiert. Bei der Stadt habe man dann bis zuletzt untersucht, ob nicht eine Teilsperrung des Bades ausreichend sein könnte. Am 12. September sei dann aber klar gewesen, dass diese nicht ausreiche, weil die etwaige Fallrichtung des Turms bei einem Versagen der Konstruktion nicht vorhergesagt werden könne. Am darauffolgenden Montag informierte die Stadt dann in einer kurzen Pressemitteilung über die verzögerte Öffnung, ohne auf die genaueren Umstände einzugehen.

Gögginger Hallenbad und Augsburger Stadtbad haben länger offen

Einstweilen sollen – wenn auch beschränkte – Ersatzmöglichkeiten für Schwimmer geschaffen werden. Das Gögginger Hallenbad wird ab sofort montags von 6.30 Uhr bis 8 Uhr öffnen (ansonsten ist das Bad montags komplett zu, da es ab 8 Uhr mit Schulschwimmen belegt ist). Das Bärenkeller-Freibad bleibt für das Schulschwimmen und die Schwimmvereine länger geöffnet. Je nach Außentemperatur und Witterung kann die Wasserfläche zusätzlich genutzt werden. Zudem steht das Alte Stadtbad ab 20. September samstags und sonntags von 8.30 bis 18.30 Uhr zur Verfügung (ursprünglich von 10 bis 18 Uhr).