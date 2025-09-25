Icon Menü
Hallenbad in Haunstetten geschlossen: Es gibt Alternativen

Augsburg

Altes Stadtbad und Hallenbad Göggingen weiten Öffnungszeiten aus

Stadt Augsburg schafft Alternativen für das derzeit geschlossene Hallenbad Haunstetten. Sogar draußen gibt es eine Schwimmmöglichkeit.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Das Hallenbad in Göggingen hat ausnahmsweise auch am Montragfrüh geöffnet.
    Das Hallenbad in Göggingen hat ausnahmsweise auch am Montragfrüh geöffnet. Foto: Michael Hochgemuth

    Die kurzfristige Schließung des Hallenbads in Haunstetten stellt die Stadt Augsburg vor Probleme. Schwimmzeiten sind vorübergehend weggefallen. Es gibt mittlerweile in zwei anderen Hallenbädern verlängerte Öffnungszeiten. Für Vereine und Schulen steht zudem das Bärenkellerbad zur Verfügung. Eigentlich würde der Betrieb im Freibad ruhen. Da das Becken beheizt ist, gibt es Schwimmmöglichkeiten.

    Die Sportverwaltung hat laut Stadt mit Hochdruck daran gearbeitet, individuelle Lösungen zu finden. Dabei spiele das Schulschwimmen eine wichtige Rolle. So werden die Schwimmbecken des Bärenkellerfreibades dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt. Die Becken sind beheizbar.

    Das Plärrerbad, das ausschließlich dem Vereins- und Schulsport zur Verfügung steht, wird spätestens ab 4. Oktober wieder öffnen, heißt es. In zwei anderen städtischen Hallenbädern gibt es längere Öffnungszeiten. Das Alte Stadtbad hat samstags und sonntags von 8.30 bis 18.30 Uhr (ursprünglich von 10 bis 18 Uhr) geöffnet. Das Hallenbad Göggingen bietet ab sofort montags von 6.30 bis 8 Uhr eine Frühschicht für Schwimmer. Ursprünglich war das Bad montags für die Öffentlichkeit geschlossen, da es ab 8 Uhr Bad mit Schulschwimmen belegt ist.

