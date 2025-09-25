Icon Menü
Hammerschmiede: Schaden an Schule: Jugendliche demolieren Sprechanlage

Hammerschmiede

Schaden an Schule: Jugendliche demolieren Sprechanlage

Tat passiert im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede. Polizei sucht Zeugen.
    Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung-
    Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung- Foto: Boris Roessler/dpa

    Sachbeschädigung an einer Schule im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede: Am Mittwoch beschädigten laut Polizei unbekannte Täter zwischen 19 und 20.30 Uhr eine Sprechanlage auf einem Schulgelände im Pappelweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um mindestens zwei Jugendliche gehandelt haben, so die Polizei. Zeugen werden gesucht. (möh)

