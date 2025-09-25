Schaden an Schule: Jugendliche demolieren Sprechanlage

Sachbeschädigung an einer Schule im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede: Am Mittwoch beschädigten laut Polizei unbekannte Täter zwischen 19 und 20.30 Uhr eine Sprechanlage auf einem Schulgelände im Pappelweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um mindestens zwei Jugendliche gehandelt haben, so die Polizei. Zeugen werden gesucht. (möh)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtteil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis