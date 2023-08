Kader des TSV Haunstetten nimmt Gestalt an

Der TSV Haunstetten steckt mit seinen Handballerinnen mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Namhaft hat sich der Drittligist verstärkt, zugleich muss er einen Ausfall verkraften.

Für die Drittliga-Handballfrauen des TSV Haunstetten wird es langsam Ernst: Seit Montag bestreitet das neu formierte Team die letzte Phase der Vorbereitung auf die Saison 23/24 und steht nun vor einem anspruchsvollen Restprogramm. Seit Anfang Juni haben die beiden Cheftrainerinnen Patricia Link und Sabrina Fischer ihre Schützlinge zu den Übungseinheiten gebeten, und nach drei erfolgreichen Trainingsspielen gegen niedrigklassigere Gegner stehen jetzt hochwertige Aufgaben auf dem Plan. Zunächst trifft der Handball-Drittligist auf den österreichischen Erstligisten BW Feldkirch (Samstag, 14.30 Uhr, AL-Halle). Eine Woche später tritt der TSV am Bodensee zum zehnten Mal beim internationalen Turnier in Allensbach an und hat hier in der Gruppenphase mit Kreuzlingen (1. Liga Schweiz), Gröbenzell (2. Liga) und Steißlingen (3. Liga) harte Konkurrenz gegen sich.

Am Samstag, 26. August, veranstaltet der TSV Haunstetten nach vielen Jahren ein Turnier in der eigenen Halle. Dieses sollte zum Abschluss der Vorbereitung der letzte Härtetest sein. Die bayerischen Zweitligisten Regensburg und Gröbenzell sowie Ligakonkurrent Kappelwindeck spielen hier um den "ProKapsogo-Cup", erstmalig ausgetragen um Schirmherr Klaus Schwenk, Betreiber der Zoo-Gaststätte und seit Jahren Förderer zahlreicher Hilfsprojekte in Afrika. Aktuell geht es um die Unterstützung zur Sanierung einer Blindenschule in Kenia, und der TSV stellt hierzu sämtliche Erlöse aus dem Turnier zur Verfügung. "Wir werden keinerlei Eintrittspreise verlangen, sondern setzen auf freiwillige Spenden", sagt Co-Trainerin Sabrina Fischer, die zudem auf weitere notwendige Sachspenden hofft: "Es wird eine Containerbox aufgestellt, in die man Sportschuhe für die bedürftigen Jugendlichen geben kann, gerne auch brauchbare Fußballschuhe."

Die österreichische Junioren-Nationalspielerin Marie Prokop spielt für Haunstetten

Mittlerweile hat sich auch der Spielerkader der Drittliga-Frauenmannschaft komplettiert. Nach den Neuzugängen Sina Bosch (auf Rechtsaußen) und Torfrau Marie Lindnau (beide vom VfL Günzburg), Linksaußen Somma Dieterich (Bundesliga-A-Jugend TSV Schwabmünchen) sowie Anne Huber und Alina Gaugenrieder (beide 2. Mannschaft) können die Rot-Weißen mit der österreichischen Junioren-Nationalspielerin Marie Prokop ein absolutes Top-Talent in ihren Reihen begrüßen. Die 19-jährige Allrounderin startet ab Oktober an der Uni Augsburg ein Wirtschaftsinformatik-Studium und hat sich ab sofort für den TSV entschieden. "Ein Glücksfall für uns", sagt Cheftrainerin Patricia Link, die sich von der wendigen Spielgestalterin entscheidende Impulse für das Rückraumspiel erhofft. Den ersten Wermutstropfen hat sie allerdings bereits jetzt zu verdauen, da Abwehrspezialistin Alina Gaugenrieder sich einer Schulteroperation unterziehen muss, und damit die nächsten Monate erst einmal ausfällt.

Der Saisonstart ist für die TSV-Handballerinnen eine Woche nach hinten verlegt, da Aufsteiger Mintraching aufgrund von Hochzeitsfeierlichkeiten verhindert ist. Somit kommt es für die Rot-Weißen erneut zur Heimpremiere gegen den bayerischen Rivalen HSG Würm-Mitte (9. September, 18 Uhr), der dem TSV letztes Jahr beim 22:29 die höchste Heimpleite seit Ligazugehörigkeit bescherte.