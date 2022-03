TSV Haunstetten erfüllt die Pflicht souverän

Gegen den Tabellenletzten TuS Metzingen II erzielt der TSV Haunstetten über 40 Tore. Der Drittligist demonstriert, dass mit ihm im Endspurt um die Meisterschaft zu rechnen ist.

Bereits vor der Begegnung war klar, dass die Haunstetterinnen sich nur selbst im Weg stehen konnten. In den vergangenen Wochen präsentieren sie sich beständig und gewannen meist ihre Spiele. Sie sind ein Spitzenteam, die Reserve des TuS Metzingen ein kommender Absteiger. Dass der TSV Haunstetten allerdings derart souverän siegen würde, war nicht zwingend zu erwarten. Die Handballerinnen wurden in ihrem vorletzten Heimspiel in der 3. Liga, Staffel F ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht: Nach einer hoch konzentrierten Vorstellung schickten sie den Tabellenletzten mit einer 41:15 (20:9)-Packung nach Hause und mischen somit weiterhin im Spitzentrio mit. Weil Tabellenführer Allensbach das Spitzenspiel gegen Verfolger Gröbenzell gewann (30:28), schob sich Haunstetten auf den zweiten Rang.

Die Vorgaben von Trainer Max Högl wurden von Beginn an bedingungslos umgesetzt: Haunstetten setzte auf kompromisslose Defensivarbeit und konsequentes Verwerten der daraus resultierenden Torgelegenheiten. Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, wie der Abend verlaufen sollte. Fünf Minuten waren gerade einmal gespielt, da führte der TSV mit 5:0-Blitzstart. Ein paar Minuten später hatte der Gastgeber seine Führung auf 9:1 ausgebaut (11.) – und schon war der Grundstein gelegt.

TSV Haunstetten knackt die 40-Tore-Marke in einem Spiel

Metzingen fand einfach kein gewinnbringendes Mittel, um die Defensive der Rot-Weißen zu knacken, geriet dadurch immer wieder ins Zeitspiel und lief in zahlreiche Kontergegenstöße der Haunstetterinnen. Zur Pause waren diese schon uneinholbar davongezogen. Coach Högl forderte in seiner Pausenansprache weiter, den Fokus auf die Abwehr zu legen, und gab das Ziel aus: „Höchstens zwanzig Gegentore, lieber nur fünfzehn.“

Und seine Spielerinnen befolgten die Vorgaben erneut ausgezeichnet. Als Daniela Knöpfle bereits zehn Minuten nach Wiederanpfiff zum 29:10 einwarf, taten einem die tapferen Gäste schon ein wenig leid – zumal der TSV jetzt auch seine konditionelle Überlegenheit ausnutzen konnte. Am Ende wurde durch Anja Niebert und Michelle Schäfer sogar die 40-Tore-Marke geknackt und alle TSV-Feldspielerinnen hatten sich in die Statistik eingetragen.

Am kommenden Samstag reist der TSV Haunstetten zum Vorletzten TSV Heiningen (17.30 Uhr). Für die Mannschaft von Trainer Max Högl stellt diese Partie eine der letzten vermeintlich leichteren Aufgaben dar, ehe die abschließenden vier knackigen Partien innerhalb von nur zehn Tagen absolviert werden müssen. In Heiningen müssen die Handballerinnen erneut ihre Hausaufgaben erledigen, in den Partien danach wird sich entscheiden, ob sie ein Spitzenteam bleiben und gegen Teams anderer Staffeln um den Aufstieg spielen. (hv/joga)

Haunstetten Frey, Spindler (Tor); Horner, Schäfer (je 6), Niebert (6/6), Hänsel (5), Birnkammer, Irmler (je 4), Joerss, Knöpfle (je 3), Driske (2), Walter, Wedrich (je 1)