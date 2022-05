TSV Haunstetten erhält in der Aufstiegsrunde einen Dämpfer

Mit einer Niederlage startet der Drittligist in die Aufstiegsrunde zur 2. Liga. Warum die Mannschaft von Trainer Högl bei der SG Schozach-Bottwartal unterliegt und wie es für die Mannschaft nun weitergeht.

Mit gesenkten Köpfen verließen die Handballerinnen des TSV Haunstetten die Spielfläche. Ihre Hoffnungen hatten sich nicht erfüllt, statt mit einem Erfolgserlebnis starteten sie mit einer Niederlage in die Aufstiegsrunde zur 3. Liga. Gegen die SG Schozach-Bottwartal hatte die Mannschaft von Trainer Maximilian Högl das Nachsehen, unterlag 18:23 (10:9) und steht nun vor dem nächsten Spiel in Freiburg unter Druck.

Högl war mit Vorfreude ins erste Spiel der Gruppe 2 gegangen und wusste um die Stärken des Gegners. „Wir werden versuchen, es ihnen mit unserer offensiven Abwehr und unseren schnellen Gegenstößen schwerzumachen“, betonte er im Vorfeld. Diesen Plan setzten seine Spielerinnen in den ersten Minuten vielversprechend um. Zwar mussten sie zunächst einem knappen Rückstand hinterherlaufen, doch nach zehn Minuten hatten sich die Gäste stabilisiert. Nach Toren von Lea Walter, Sarah Irmler und einem verwandelten Siebenmeter von Anja Niebert lagen die Haunstetterinnen erstmals in Führung. In dieser Phase lief die Begegnung in die Richtung, die sich Co-Trainer Herbert Vornehm gewünscht hatte. „Wir hatten sie da, wo wir sie haben wollten. Sie haben sich an unserer Abwehr festgebissen.“

In den Minuten nach der Pause verspielt Haunstetten den Sieg

Entscheidend für den Ausgang der Begegnung waren die Minuten nach der Pause. Statt weiterhin konzentriert zu bleiben, sich auf die Abwehrarbeit zu fokussieren und zielstrebig Angriffe zu Ende zu spielen, leisteten sich die Haunstetterinnen Nachlässigkeiten. In den Abspielen und in den Zweikämpfen ließen sie das passende Timing vermissen und waren zu spät dran. „Diese zehn Minuten haben uns den Sieg gekostet“, sagt Vornehm. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Walter und ein Siebenmeter-Fehlversuch von Niebert bildeten den denkbar schlechten Auftakt nach dem Seitenwechsel. Haunstetten verlor seine Linie und erschwerte sich das Leben durch Strafen. Die Atmosphäre in der nun hitzigeren Partie tat ihr Übriges. Als nacheinander Patricia Horner und Irmler für zwei Minuten das Spielfeld verlassen mussten, kamen die Haunstetterinnen endgültig aus dem Rhythmus. Die SG führte mit 13:10, ehe das Haunstetter Trainerteam mithilfe einer Auszeit einzuwirken versuchte. Doch die Gegentore wurden nicht weniger.

Nach 43 Minuten hatten die Gastgeberinnen sich den entscheidenden Vorsprung erarbeitet, führten mit sechs Toren und brachten die 600 Fans regelmäßig zum Jubeln. Nach 52 Minuten war die Partie entschieden (20:13). Schozach-Bottwartal verwaltete den Vorsprung, Haun-stetten konnte nicht mehr so weit verkürzen, um die Partie spannend werden zu lassen. Vornehmes Fazit fiel ernüchternd aus: „Die zweite Hälfte war ganz schlecht von uns. Wir hatten im Spiel Möglichkeiten, um zehn Tore mehr zu erzielen. Haben diese aber nicht genutzt.“

Nach der Auftaktniederlage haben sich die Chancen für den TSV Haunstetten verschlechtert, in die 2. Liga zurückzukehren. Haunstetten spielt in einer Vierer-Gruppe mit dem SV Allensbach, der SG Schozach-Bottwartal und der HSG Freiburg. Wer nach Hin- und Rückspiel das Klassement anführt, steigt direkt auf. Der Tabellenzweite spielt in einem zusätzlichen Duell einen weiteren Aufsteiger aus. Haunstetten tritt am Samstag bei der HSG Freiburg an (20 Uhr), ehe er drei Heimspiele in Serie bestreiten kann.

Haunstetten Frey (TW), Spindler (TW), Horner (1), Niebert (2/2), Walter (4), Joerss, Schäfer (3), Irmler (4), Hänsel (2), Birnkammer (2), Knöpfle, Wedrich