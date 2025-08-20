Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Handels-Experte: „Innenstädte werden nicht mehr nur zum Einkaufen besucht“

Augsburg

Handels-Experte: „In Augsburg sehe ich kein strukturelles Leerstandsproblem“

Der Augsburger Professor Frank Danzinger befasst sich mit der Entwicklung des innerstädtischen Handels. Wie er dessen Zukunft sieht und wie sich Innenstädte verändern.
Von Andrea Wenzel
    • |
    • |
    • |
    «Wir schliessen. Alles muss raus», steht auf dem Banner in der Tür eines Geschäfts.
    «Wir schliessen. Alles muss raus», steht auf dem Banner in der Tür eines Geschäfts. Foto: Martin Schutt, dpa (Symbolbild)

    Immer wieder schließen in Augsburgs Innenstadt Geschäfte. Darunter auch zahlreiche namhafte Unternehmen. Warum tut sich der Handel zunehmend schwerer? Liegt es rein an den Nachwehen von Corona und der wirtschaftlichen Situation?
    FRANK DANZINGER: Vorneweg: Dieses Phänomen trifft nicht nur Augsburg, sondern alle deutschen Städte. Ja, Corona und die Inflation haben ihren Anteil. Aber das Problem sitzt tiefer. Die Gründe, warum Menschen in die Innenstadt kommen, werden immer vielfältiger und bewegen sich zunehmend weg vom Einzelhandel. Die Innenstädte sind nicht mehr der konkurrenzlose, bevorzugte Ort des Handels. Dazu hat unter anderem ein durch die Digitalisierung verändertes Konsumverhalten geführt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden