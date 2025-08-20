Handels-Experte: „In Augsburg sehe ich kein strukturelles Leerstandsproblem“

Immer wieder schließen in Augsburgs Innenstadt Geschäfte. Darunter auch zahlreiche namhafte Unternehmen. Warum tut sich der Handel zunehmend schwerer? Liegt es rein an den Nachwehen von Corona und der wirtschaftlichen Situation?

FRANK DANZINGER: Vorneweg: Dieses Phänomen trifft nicht nur Augsburg, sondern alle deutschen Städte. Ja, Corona und die Inflation haben ihren Anteil. Aber das Problem sitzt tiefer. Die Gründe, warum Menschen in die Innenstadt kommen, werden immer vielfältiger und bewegen sich zunehmend weg vom Einzelhandel. Die Innenstädte sind nicht mehr der konkurrenzlose, bevorzugte Ort des Handels. Dazu hat unter anderem ein durch die Digitalisierung verändertes Konsumverhalten geführt.

