Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Handgemenge vor Supermarkt: 24-Jähriger wehrt sich mit Kugelschreiber gegen Angreifer

Augsburg

Handfester Streit vor Supermarkt: Mann geht mit Kugelschreiber auf seinen Kontrahenten los

Weil ein 24-jähriger seine Lebensgefährtin geschubst hatte, ging ein 42-Jähriger auf ihn los. Der zückte im Gerangel einen ungewöhnlichen Gegenstand.
    • |
    • |
    • |
    Drei Männer lieferten sich am Freitag in der Augsburger Innenstadt eine handfeste Auseinandersetzung.
    Drei Männer lieferten sich am Freitag in der Augsburger Innenstadt eine handfeste Auseinandersetzung. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Zu einem handfesten Streit ist es am Freitag in der Bürgermeister-Fischer-Straße gekommen. Drei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17 Uhr gerieten nach Angaben der Polizei ein 24-Jähriger und eine 49-Jährige im Bereich eines Supermarkts in Streit. Dabei schubste der 24-Jährige die Frau. Der 42-jährige Lebensgefährte der Frau griff ein und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

    Im Laufe des Gerangels zog der 24-Jährige einen Kugelschreiber und ging damit offenbar auf den 42-Jährigen los. Die Polizei wurde gerufen und beruhigte die Situation mit mehreren Streifen. Die Beamten trennten die Beteiligten und stellten den Kugelschreiber sicher. Zu den Beteiligten gehörte auch ein 44-jähriger Mann, der während des Gerangels ebenfalls eingriff. Offenbar kannten sich die Personen bereits im Vorfeld und es kam wegen Differenzen schließlich zum Streit. Die drei beteiligten Männer wurden jeweils leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (gau)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden