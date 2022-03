Nach Kritik an JK Rowling: Braucht Quidditch einen neuen Namen?

JK Rowling erschuf den Harry-Potter-Sport Quidditch, der zur realen Trendsportart wurde. Auch in Augsburg gibt es ein Team. Doch nun distanzieren sich zwei Verbände von der Schöpferin.

Der Rasen des Sportplatzes in Haunstetten ist schneebedeckt, die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Trotzdem trainieren acht junge Spielerinnen und Spieler: Sie wärmen sich mit Laufübungen auf, passen Volleybälle hin und her und werfen sich auch mal beherzt gegenseitig in den matschigen Boden - und das alles mit Kunststoffstecken zwischen den Beinen. Die Sportart, die hier gespielt wird und auf den ersten Blick nach einer Mischung aus Handball und Rugby aussieht, ist Quidditch. Der Sport, der in der Harry-Potter-Welt hoch oben in der Luft auf Besen gespielt wird, wird seit einigen Jahren auch in der realen "Muggelwelt" praktiziert.

Anders als im Buch fegen die " Augsburg Owls", wie das Team in Augsburg heißt, mit ihrem Besen nicht durch die Lüfte, sondern bleiben mit ihren Kunststoffstecken zwischen den Oberschenkeln auf dem Boden. Doch abgesehen davon hat der reale Sport sehr große Ähnlichkeit mit seiner fiktiven Vorlage. Der Aufbau ist komplex, die Spieler haben verschiedene Positionen: Sie werfen beispielsweise die "Quaffel", wie die Volleybälle beim Quidditch genannt werden, durch Ringe, um Tore zu erzielen oder verteidigen die Tore als Hüter. Der bekannteste Spieler ist wohl der Sucher, der flink und wendig wie Harry Potter selbst das Team durch das Fangen des goldenen Schnatzes zum Sieg bringen soll.

Nur etwa die Hälfte der Spieler in Augsburg sind im Team, weil sie Harry-Potter-Fans sind

Viele im Team fingen in erster Linie wegen der Freude an den Harry-Potter-Büchern mit dem Sport an, um auch als "Muggel", wie Nichtmagier in den Büchern genannt werden, noch mehr in die Zaubererwelt einzutauchen. Doch der Sport ist inzwischen deutlich mehr als ein paar Fans, die "mit einem Besen rumhüpfen", wie Hannes Pingel, der Abteilungsleiter des Vereins, betont. Nur ungefähr die Hälfte seien Harry Potter Fans. Einige im Team waren einfach auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung, so auch Laura Tietgen.

Als sie 2015 zum ersten Mal von der Sportart Quidditch beim Unisport hörte, war sie schon lange auf der Suche nach einer Ballsportart, bei der sie als erwachsene Anfängerin noch etwas erreichen kann und nicht immer auf der Reservebank sitzen bleibt, erzählt Tietgen. Bei dem noch jungen Quidditchteam in Augsburg fand sie damals schnell einen Platz und blieb bis heute dabei. Inzwischen gehört das Team zu den besten acht in Deutschland.

Doch was macht den Sport neben den ursprünglich fliegenden Besen eigentlich aus? Für die 31-Jährige ist es die Diversität. Quidditch ist die einzige Vollkontaktsportart, bei der Männer und Frauen gemeinsam in Teams spielen. Das gefiel Tietgen besonders gut. Im Regelwerk ist sogar festgehalten, dass nie mehr als drei Spieler oder Spielerinnen des gleichen Geschlechts in einem Team sein dürfen. Doch Quidditch geht noch weiter: Man kann sich bei der Sportart auch mit einem dritten Geschlecht eintragen und "auf Turnieren wurden auch mal die Schilder auf Toiletten überklebt", damit auch non-binäre Personen intergriert werden, erzählt Pingel.

Gleichberechtigung ist beim Quidditch schon im Regelwerk festgehalten

Da der Sport erst 2005 von Studierenden in den USA entwickelt wurde, spielen Themen wie Gleichberechtigung und Diversität eine deutlich größere Rolle als bei etablierten Sportarten wie Fußball oder Handball. Doch genau wegen dieser Themen steht die Schöpferin der Harry Potter Welt und des Quidditchs, JK Rowling, momentan in der Kritik. Begonnen hatte die Kontroverse im Sommer 2020, als sich Rowling auf Twitter über den Begriff der "menstruierenden Menschen" in einem Artikel lustig machte. Sie fragte ironisch, ob es da nicht schon ein Wort gebe: "Wumben? Wimpund? Woomud?" Dabei spielte sie auf den Begriff "Women" für Frauen an, die im gängigen Verständnis die Personen sind, die eine Menstruation haben.

Daraufhin kritisierten zahlreiche Aktivisten und Aktivistinnen aus der "queeren" Gemeinschaft, dass auch Transmänner und non-binäre Personen menstruieren. Im Gegensatz dazu haben Transfrauen keine Menstruation, sind aber trotzdem Frauen. Viele empfanden Rowlings Tweet deshalb als ignorant und transfeindlich. In einem weiteren Statement verteidigte Rowling ihre Meinung, dass es wichtig sei biologische und Transfrauen zu unterscheiden und schrieb, dass es "kein Hass ist, die Wahrheit zu sprechen."

Auch berühmte Schauspieler des Harry-Potter-Universums wie Emma Watson und Daniel Radcliffe distanzierten sich daraufhin von der Autorin. Auch beim großen Wiedersehen der Harry Potter Stars "Rückkehr nach Hogwarts" zum 20-jährigen Jubiläum des ersten Teils ist Rowling nur in Archivaufnahmen zu sehen - ein Zusammenhang zur Kontroverse um die Autorin ist jedoch nicht bestätigt.

Zwei Quidditchverbände in den USA wollen einen neuen Namen für den Sport

Nun ziehen auch zwei US-Quidditch-Ligen die Konsequenzen nach dem Konflikt um die Schöpferin der Zaubererwelt und wollen sich umbenennen. Namen wie Quadball, Quidball, oder Quickball stehen für eine Abstimmung zur Auswahl. Für den Sport hätte eine solche Entscheidung weitreichende Folgen: Neben dem Sport selbst müssten auch die Positionen, Bälle und Mannschaftsnamen verändert werden, um den Bezug zu Harry Potter ganz aus dem Sport zu tilgen. Was halten die Augsburg Owls von der Idee?

Von einer Umbenennung des Sports hält das Augsburger Team nicht viel. Für die deutschen Quidditch-Ligen, die durch die Corona-Pandemie momentan sowieso einen schwierigeren Stand haben, würde eine Umbenennung große wirtschaftliche Folgen haben. Wenn man alle Bezüge zu Harry Potter aus dem Spiel verbannen würde, bräuchte man zum Beispiel auch neue Trikots, zudem würde das Marketing zukünftig deutlich schwerer fallen.

Pingel erklärt außerdem: "Quidditch ist meines Empfindens nach inzwischen relativ losgelöst von JK Rowling und Harry Potter." Deshalb sei auch die Debatte um die Autorin kein allzu großes Thema in ihrem Team gewesen. Rowling habe zwar die "Blaupause" geliefert, inzwischen stünden aber eindeutig die sportlichen Aspekte im Vordergrund, nicht der Harry-Potter Bezug. Von den Aussagen der Autoren distanzieren sie sich als Team dennoch deutlich und erklären, dass sie durch die Regeln schon zeigen, dass bei ihnen jeder willkommen ist, besonders auch Transpersonen. Teamkapitän Wiglef Rehm betont: "Das kann uns auch JK Rowling nicht wegnehmen."

Teamkapitän Rehm: "An den Werten in Harry Potter ist nichts falsch."

Auch Stammspielerin Laura Tietgen stimmt zu, dass Quidditch eine sehr inklusive Sportart ist, "bei der sich alle Menschen wohlfühlen können". Sie fände eine Namensänderung sehr schade, auch weil das Interesse dann vermutlich viel geringer wäre.

In Augsburg wollen die Owls die guten Konzepte aus Harry Potter wie Solidarität und Gleichheit weiterhin mitnehmen und vorleben. "An den Werten in Harry Potter ist ja grundlegend nichts falsch", unterstreicht Rehm. Sein Teamkollege Pingel schließt sich an, dass die Harry-Potter-Bücher für zahlreiche Jugendliche nach wie vor eine wichtige Inspiration sind und Harry Potter auch Jahrzehnte nach der Veröffentlichung noch eine große Fangemeinschaft habe, deshalb sehen sie den Bezug auch zukünftig als sinnvoll an. "Man muss dabei eben nur die Aussagen von JK Rowling im Hinterkopf behalten und sich von diesen distanzieren." Das gehe aber auch ohne Namensänderung.