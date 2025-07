Landtagsabgeordneter als OB-Kandidat: Geht der Augsburger AfD das Personal aus?

Über wenig Arbeit brauchen sich AfD-Parteichef Andreas Jurca und AfD-Fraktionschef Raimond Scheirich nicht beklagen. Beide sind im Augsburger Stadtrat vertreten und wurden im Lauf der Stadtratsperiode auch in Parlamente (Jurca in den Landtag, Scheirich in den Bundestag) gewählt. Ein Doppelmandat ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich (bei den Augsburger CSU-Landtagsabgeordneten seit Jahrzehnten Praxis), doch Jurca wurde am Wochenende von seiner Partei nicht nur als Stadtrats-Spitzenkandidat, sondern auch als Oberbürgermeister-Kandidat nominiert. Auf Platz 2 der Liste steht Scheirich, der das Doppel zwischen Berliner Reichstag und Augsburger Rathaus offenbar weiter betreiben würde.

Die AfD will die Zahl ihrer Stadtratssitze verdoppeln

Auf Anfrage unserer Redaktion sagt Jurca mehr oder weniger direkt, dass man nicht über unendlich viele Zugpferde in der Partei verfüge. „Wir gehen mit nur drei erfahrenen Stadträten ins Rennen“, so Jurca. Auf Platz drei steht Stadträtin Sabine Felker. Friedrich Baur, der vierte AfD-Stadtrat, taucht nicht mehr auf der Liste auf. Bei der AfD geht man davon aus, die Zahl der Stadtratssitze 2026 verdoppeln zu können, was auch politische Beobachter für denkbar halten. Zu den weiteren Stadtratskandidaten schweigt die AfD momentan, weil man noch am Wahlprogramm feile. Nach der Sommerpause werde man diese aber vorstellen, so Jurca. Dass er fürs OB-Amt kandidiert, liege daran, dass „die Leute ein Gesicht mit Augsburg verbinden wollen“. Aktuell müsse man in der Partei Personal aufbauen, seine Kandidatur sei der Wunsch der Mitglieder gewesen. Für den Fall, dass er tatsächlich zum OB gewählt werden sollte, kündigt Jurca eine Niederlegung des Landtagsmandats an.

Dass es soweit kommt, gilt aber als sehr unwahrscheinlich, auch wenn die AfD bei der Bundestagswahl im Februar bei den Zweitstimmen zweitstärkste Kraft hinter der CSU und hauchdünn vor den Grünen wurde. Aller Voraussicht nach werden Jurca und Scheirich aber erneut in den Stadtrat einziehen.

In den vergangenen zwei Jahren verschärfte sich der Ton zwischen AfD auf der einen Seite und den übrigen Fraktionen sowie Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) auf der anderen Seite erheblich. Die Wortmeldungen der AfD und ihre Social-Media-Beiträge haben im Vergleich zu 2020, als der Stadtrat neu zusammentrat, erheblich an Schärfe zugenommen. Zuletzt krachte es in der Juni-Stadtratssitzung zwischen Weber und Jurca, als dieser Weber in der Debatte über die Rechnungsprüfung belehrende Bemerkungen Richtung AfD vorwarf, die „unter aller Sau“ seien. Weber rief Jurca deutlich zur Ordnung, fast eine halbe Minute lang redeten beide in öffentlicher Sitzung gleichzeitig lautstark aufeinander ein.