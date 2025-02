„Hatte den besten Arbeitsplatz in Augsburg“: Langjähriger Dommesner wird 90

Vergangenes Jahr feierten Josef Seitz und seine Frau Marlene ihre diamantene Hochzeit – 60 gemeinsame Jahre. Nun steht im Hause Seitz bereits das nächste Jubiläum an: Der langjährige Augsburger Dommesner feiert an diesem Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Geboren wurde Seitz 1935 in Augsburg. Zu seinen frühen Kindheitserfahrungen gehört der Schrecken des Zweiten Weltkriegs. An die Bombennacht im Februar 1944 und das Kriegsende ein Jahr später erinnert sich Seitz noch lebhaft. Doch auch trotz des Krieges hätten er und seine Geschwister eine glückliche Kindheit gehabt, wie Seitz rückblickend feststellt. Nach seiner Schulzeit, die durch den Krieg mehrmals unterbrochen wurde und an unterschiedlichen Orten stattfand, absolvierte Seitz eine kaufmännische Lehre.

Doch eingeschlagen hat er dann einen anderen Weg: Nach dem Ruhestand seines Vaters übernahm Seitz, auch wenn es nicht sein eigentlicher Berufswunsch war, die Stelle als Mesner im Augsburger Dom. Rückblickend sei es die richtige Entscheidung gewesen. „Ich hatte den besten Arbeitsplatz in ganz Augsburg“, sagt Seitz. Vor allem die vielen Menschen, die er in seiner Zeit als Mesner kennenlernen durfte, hätten diese Arbeit besonders gemacht. Noch heute würde er an den verschiedensten Orten auf seine Zeit im Dom angesprochen. Als Mesner tätig war er bis zu seinem Ruhestand vor zwanzig Jahren. Zu seinen schönsten Erinnerungen zählt der Besuch von Papst Johannes Paul II. in Augsburg, dessen Gottesdienst aufgrund eines Unwetters von der Sportanlage Süd zu Seitz in den Dom verlegt wurde, erzählt er.

Auch auf die Entwicklung seiner Heimatstadt, dessen Bürger er mit Leib und Seele sei, blickt Seitz mit positiven Gedanken. Vieles hätte sich in die richtige Richtung entwickelt, viele schöne Orte seien entstanden. Zu loben sei vor allem die Augsburger Gesellschaft und ihr Gemeinsinn. Auch sie hätte dazu beigetragen, dass in Augsburg aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges wieder eine, wie Seitz sagt, lebenswerte Stadt entstehen konnte.