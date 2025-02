Fröbel-Schule in Haunstetten wird digital fit gemacht

In Augsburgs Schulen besteht ein hoher Investitionsstau. Insofern geht die Stadt Augsburg offensiv ans Thema ran, wenn sich Dinge verbessern. An der Fröbel-Grundschule in Haunstetten werden seit Dezember Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt, um dem Stand der Technik gerecht zu werden. Dazu wird das komplette Gebäude vernetzt und mit Medientechnik sowie WLAN ausgestattet, heißt es.

Die Maßnahme soll vor den Pfingstferien abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf 160.000 Euro. Bürgermeisterin Martina Wild sagt: „Augsburg baut auf Bildung heißt auch, Kindern einen zeitgemäßen Zugang zu digitalen Möglichkeiten zu bieten“ Man habe zwischenzeitlich alle Schulen mit Glasfaser ausgestattet und die Inhouse-Vernetzung realisiert. Nun sei die Fröbel-Grundschule an der Reihe. In allen Klassenzimmern und Fachräumen werde WLAN installiert. Die bestehende Vernetzung soll in eine strukturierte Verkabelung umgebaut werden. Die Arbeiten finden im laufenden Betrieb statt, sie beeinträchtigen den Unterricht laut Stadt nicht.

An diesen Schulen stehen die nächsten Arbeiten an

In diesem Jahr sind laut Stadt weitere Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen geplant. Die Schubertschule in Göggingen, das Pankratius Förderzentrum und die Elias-Holl-Grundschule in der Innenstadt werden vernetzt und erhalten neue Medientechnik. Die Friedrich-Ebert-Grundschule wird voll vernetzt. Zudem erhalten die St. Georg Grund- und Mittelschule neue Beamer und Dokumentenkameras sowie digitale Bildübertragungsstrecken. Auch die Friedrich-Ebert-Mittelschule wird mit neuen Beamern, digitalen Tafeln und Bildübertragungsstrecken ausgestattet.