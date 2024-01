Autos angefahren und geflüchtet

Zu zwei Fällen von Unfallflucht kam es am Freitag im Stadtgebiet Augsburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem ein Zeuge der Polizei Unfallgeräusche mitgeteilt hatte, stellte eine Streife am Freitag gegen 23.50 Uhr an einem geparkten Opel in der Pirolstraße einen frischen Schaden fest. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2710 zu melden.

Ebenfalls am Freitag wurde in der Stenglinstraße ein geparkter Kia auf dem Krankenhausparkplatz angefahren. In diesem Fall entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 zu melden. (gau)