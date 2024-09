Passantin entdeckt Fressköder und alarmiert Polizei

Am Samstag hat eine Spaziergängerin mit ihrem Hund einen Fressköder in der Rot-Kreuzstraße in Haunstetten gefunden. Sie alarmierte daraufhin die Polizie.

Die Frau war gegen 12.45 Uhr in der Straße unterwegs, als sie den Fressköder bemerkte. Ihrem Hund ist nichts passiert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt sie unter 0821/323-2710 entgegen. Tierhalter werden gebeten, aufmerksam zu sein und entsprechende Funde direkt zu melden.