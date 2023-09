Haunstetten

vor 58 Min.

Seit 44 Jahren verwöhnt Claudia Hitzler die Gäste im Café Spring

Plus Bedienen ist die Leidenschaft der 59-jährigen Augsburgerin, dabei hatte sie anfangs vor dieser Arbeit gehörigen Respekt. Was Hitzler an dem Traditionscafé so schätzt.

Von Andrea Baumann Artikel anhören Shape

Manchmal braucht es nur wenige Worte, um andere Menschen glücklich zu machen. Etwa, wenn Claudia Hitzler ihre Gäste mit einem "Wie immer?" empfängt und kurze Zeit später Cappuccino, sprudelndes Mineralwasser mit einer Zitronenscheibe im Glas und - natürlich - einen Kirsch-Mandel-Kuchen mit einer Portion Sahne serviert. Die 59-Jährige kennt die Vorlieben ihrer Stammkundschaft genau: Sie arbeitet seit 44 Jahren im Café Spring in Haunstetten und ist ebenso zur Institution geworden wie das Ladenlokal in der Inninger Straße.

Für das Gespräch über ihr Leben als Bedienung tut Hitzler etwas, was für sie normalerweise undenkbar wäre: Sie setzt sich an einen der Tische im Café, dem allen Renovierungen zum Trotz etwas liebenswert Altmodisches anhaftet. An einem der Vorgänger-Tische nahm auch vor 44 Jahren ihre Mutter Platz und fragte den damaligen Chef Otto Spring, ob er denn ein "Lehrmädchen" brauchen könne. Er hatte Bedarf und so landete die damals 15-jährige Claudia nach der Schule hinter der Kuchentheke, um eine Ausbildung zur Konditoreifachverkäuferin zu absolvieren. Die junge Frau lernte nicht nur Torten perfekt zu schneiden und zu verpacken, sondern auch den Umgang mit der Kundschaft. Dennoch glaubte sie, dass die Zeit im Café Spring nach drei Jahren enden würde. "Ich war damals sehr ruhig und dachte, dass der Chef das andere Lehrmädchen übernehmen würde."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen