Unbekannte schlagen Fenster in Haunstetten ein

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten sind am Freitag mehrere Fensterscheiben eingeschlagen worden. Die Polizei sucht nach dem oder den Tätern.

Am Freitag haben bislang Unbekannte mehrere Fensterscheiben in Haunstetten eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, waren der oder die Täter zunächst in der Freudenthalstraße unterwegs und zerstörten hier gegen 17.30 Uhr zwei Fenster eines Hauses. Gegen 17.45 Uhr waren sie dann an einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Einstein-Straße zugange. In beiden Fällen entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und prüft mögliche Zusammenhänge. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (nist)