Zum Abschied gibt es für die Bäckerei Rager noch eine Auszeichnung

Die Bäckerei Rager hat an den Vollwertbäcker Schneider verkauft. Jetzt ist der Haunstetter Familienbetrieb aber noch einmal ausgezeichnet worden.

Die Bäckerei Rager, die ihr Unternehmen an die Vollwertbäckerei Schneider verkauft hat, ist nun vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks ausgezeichnet worden. Die Bäckerei erhielt als eine von nur 47 deutschen Innungsbäckern und als einzige Augsburger Bäckerei den neuen Bundesehrenpreis. Er sei Ausdruck für besondere Leistungen in den Betrieben, heißt es seitens des Zentralverbands, der die Auszeichnung im Rahmen der Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks, der iba, in München überreichte.

Die mit dieser Auszeichnung gewürdigten Bäcker hätte in den jährlichen und unabhängigen Prüfungen des Deutschen Brotinstituts mindestens drei Jahre in Folge eine jeweils sehr gute Bewertung erhalten. Wolfgang Rager freut sich über die Auszeichnung für das Familienunternehmen, das er Mitte des Jahres aus persönlichen Gründen an die Vollwertbäckerei Schneider verkauft hat. Mittlerweile wird in allen Rager-Filialen Schneider-Ware angeboten. Die Umbenennung der Läden dauert noch an, heißt es auf Nachfrage. (nist)