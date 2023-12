Eröffnung des Hauptbahnhofs: Augsburger haben gemischte Gefühle

Hell und freundlich ist das Bauwerk ja. Aber auch total nüchtern und einfallslos in Glas in und Nacktbeton.

Augsburg hätte so viel von der Römerzeit bis heute an Geschichte zu bieten, was man auf den großen, leeren Flächen präsentieren könnte. Der Bahnhofstunnel ist das erste, was der Reisende von Augsburg sieht und ihm wird der subjektive Eindruck vermittelt, dass die Stadt ziemlich mittelmäßig und nichts besonderes ist. So viel Geld im Boden vergraben und keinen Cent für ein ansprechenderes Design, an dem sich der Pendler nicht nach wenigen Wochen satt gesehen hat.

Aber offensichtlich muss die Bahnhofspassage zum Haltestellendreieck am Königsplatz passen, das wie eine Autobahntankstelle aussieht und auch nicht gerade vor Charme sprüht.

