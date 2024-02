Vorfall am Bahnhof: Betrunkene bespuckt Personen und bedroht Polizisten

Die Frau verübt ihre Taten in der Bahnhofsbuchhandlung in Augsburg. Die 38-Jährige bedroht Polizeibeamte "mit dem Tod".

Eine betrunkene Frau hat sich am Donnerstagabend im Augsburger Hauptbahnhof wie eine Furie aufgeführt. Sie bespuckte mehrere Personen und bedrohte Polizeibeamte.

Wie die Polizei informierte, passierte die Tat in der Buchhandlung. Die 38-Jährige bespuckte mehrere Reisende und eine Mitarbeiterin im Laden. Beamte der Bundespolizei rückten an und sprachen einen Platzverweis aus. Die betrunkene Frau kam dieser Forderung nicht nach. Sie griff stattdessen eine Polizeibeamtin an.

Hauptbahnhof in Augsburg: Die aggressive Frau schlägt mit der Faust zu

Wie es weiter heißt, ist die Deutsche polizeibekannt. Bei ihrem Ausraster schlug sie mit der Faust in Richtung einer Beamtin und packte die Polizistin am Revers. Die Angreiferin wurde gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn (DB) waren ebenfalls eingesetzt.

Die aggressive Frau beendete ihren Widerstand jedoch nicht. Sie bedrohte die Beamten mit dem Tod, worum sie „sich kümmern werde“. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die Frau nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg, die für Augsburg zuständig ist, leitete gegen die Frau Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung ein. Die geschädigten Reisenden sowie Zeugen des Vorfalles sollen sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter Telefon 0911-205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de melden.

