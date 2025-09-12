Hausverbot im Plärrerzelt: Warum sich zwei Augsburger Gastronomen nicht leiden können

Es war ein Rauswurf mit Ansage: Als der Augsburger Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger am letzten Plärrer-Sonntag gegen 21 Uhr durch das Schaller-Festzelt spazierte, wurde er - für unbeteiligte Zuschauer scheinbar grundlos - von der Security aufgehalten und aus dem Zelt komplimentiert. „Hausverbot“, so die Begründung der Sicherheitsleute. Über die sozialen Medien wurde die Sache schnell publik, seitdem wird sie nicht nur in der Gastro-Szene heiß diskutiert. Überreaktion eines empfindlichen Festwirtes Dieter Held oder gezielte Provokation von Rivale Stefan „Bob“ Meitinger? Denn der Rauswurf ist nur der vorläufige Höhepunkt in einem seit Jahren schwelenden Streit.
Augsburg
Hoffentlich greift auch die Stadt Augsburg durch und verbannt Herrn Held – inklusive seines Zeltes – außerhalb der Plärrerzeiten vom Gelände. Ob aufgebaut am üblichen Platz oder abgebaut in den Containern auf dem Platz.
Dieser Bericht zeigt erneut, wie wichtig es ist, dass wir einen funktionierenden Lokaljournalismus haben. Ausgangspunkt der Story war ein - von interessierter Seite - gesteuerter Social-Media-Post mit einer einseitigen Darstellung des Sachverhalts. Eine Lektüre des Posts auf Facebook sei trotzdem empfohlen, denn in der Kommentar-Spalte kommen die bisherigen Leistungen des Herrn Meitinger nicht gut weg. Die AZ macht nun aber das, was sich eigentlich gehört: Sie spricht mit beiden Seiten und stellt die nüchternen Fakten dar. Daraus kann sich dann jeder ein Bild machen. Das war schon so, bei dem vermeintlichen "ich-kam-nicht-in-die-disco-weil-meine-begleitung-schwul-ist-und-der-polizist-hat-mich-nackt-ausgezogen" Social-Media-Skandal. Auch hier der gleiche Social-Media-Autor - und dann ein erhellender Bericht in der AZ. Danke
Das hat nicht viel, bzw. nichts mit "funktionierenden Lokaljournalismus" zu tun. Diese ewigen Streitereien von Hern Meitinger mit der Stadt, egal weswegen, sind mehr oder weniger seine Privatsachen und keine wichtigen Lokalereignisse, welche die Bevölkerung tangieren Jetzt diese Privatfehde zwischen Herrn Held und Herrn Meitinger in der AA so aufzubauschen, weil der "Schaller-Festwirt" sein Hausrecht bzw. Hausverbot durchsetzte, dies dann als Ergebnis einer verlorenen Bewerbung zum Plärrer hochzustilisieren, wird der AA nicht gerecht. Ich stelle Herrn Meitingers Leistungen nicht in Frage, aber brauche auch keine andauernden Berichterstattungen über seine Streitigkeiten und anderen Befindlichkeiten, mit wem auch immer, andauernd in der Zeitung zu lesen. Das ist "Bild-Niveau" und nicht das der Augsburger-Allgemeine.
Noch ein Grund, die Lokalitäten eines Held Dieter zu boykottieren.
Bin mal gespannt, wann "Bob" Meitinger als Bürgermeister-Kandidat bekanntgegeben wird. Die Präsenz in der AA ist ja schon vielsagend.
