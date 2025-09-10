Hausverbot im Plärrerzelt: Warum sich zwei Augsburger Gastronomen nicht leiden können

Es war ein Rauswurf mit Ansage: Als der Augsburger Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger am letzten Plärrer-Sonntag gegen 21 Uhr durch das Schaller-Festzelt spazierte, wurde er - für unbeteiligte Zuschauer scheinbar grundlos - von der Security aufgehalten und aus dem Zelt komplementiert. „Hausverbot“, so die Begründung der Sicherheitsleute. Über die sozialen Medien wurde die Sache schnell publik, seitdem wird sie nicht nur in der Gastro-Szene heiß diskutiert. Überreaktion eines empfindlichen Festwirtes Dieter Held oder gezielte Provokation von Rivale Stefan „Bob“ Meitinger? Denn der Rauswurf ist nur der vorläufige Höhepunkt in einem seit Jahren schwelenden Streit.

