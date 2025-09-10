Icon Menü
Hausverbot im Plärrerzelt: Warum sich Stefan „Bob“ Meitinger und Dieter Held nicht leiden können

Augsburg

Hausverbot im Plärrerzelt: Warum sich zwei Augsburger Gastronomen nicht leiden können

Stefan „Bob“ Meitinger darf das Schallerzelt nicht mehr betreten. Der Streit mit Festwirt Dieter Held schwelt schon seit Jahren. Beim Herbstplärrer eskaliert er.
Von Fridtjof Atterdal
    Der Streit zwischen Stefan „Bob“ Meitinger und Feswirt Dieter Held dreht sich auch um das Schallerzelt. Foto: Silvio Wyszengrad

    Es war ein Rauswurf mit Ansage: Als der Augsburger Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger am letzten Plärrer-Sonntag gegen 21 Uhr durch das Schaller-Festzelt spazierte, wurde er - für unbeteiligte Zuschauer scheinbar grundlos - von der Security aufgehalten und aus dem Zelt komplementiert. „Hausverbot“, so die Begründung der Sicherheitsleute. Über die sozialen Medien wurde die Sache schnell publik, seitdem wird sie nicht nur in der Gastro-Szene heiß diskutiert. Überreaktion eines empfindlichen Festwirtes Dieter Held oder gezielte Provokation von Rivale Stefan „Bob“ Meitinger? Denn der Rauswurf ist nur der vorläufige Höhepunkt in einem seit Jahren schwelenden Streit.

