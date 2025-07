„Hebebühne reicht nicht bis ganz nach oben“: Panne zum Start der Perlach-Sanierung

Ratlosigkeit vor dem Perlachturm: Eigentlich sollte am Donnerstagmorgen die Figur der Stadtgöttin Cisa von der Spitze des Perlachturms abgenommen werden. Stattdessen stehen Spengler und Architekten konsterniert vor der großen Hebebühne, die neben dem Turm aufgebaut worden ist. „Die Hebebühne reicht nicht bis ganz nach oben – wir kommen nicht an die Kugel und die Wetterfahne heran“, sagt ein Spengler kopfschüttelnd. Es wird hektisch telefonier. Man versucht auf die Schnelle, eine höhere Bühne heranzuschaffen. Unterdessen macht sich angesichts der Panne Kopfschütteln breit.

Die Aktion steht im Zusammenhang mit der Sanierung des Perlachturms. Am Freitag sollte die Perlach-Turmzwiebel abgenommen und auf den Rathausplatz gesetzt werden. Sie wird für die Zeit der Sanierung zum Info-Pavillon werden. Die goldene Kugel und die Figur der Cisa, die als Wetterfahne dient, müssen dafür vorher abmontiert werden. Später werden sie wieder auf die Kuppel gesetzt. Doch jetzt scheint der gesamte Zeitplan zu wackeln.

Der Fahrer hatte offenbar falsche Höhenangaben bekommen

Der Fahrer der Hebebühne steht vor seinem Fahrzeug und zuckt mit den Schultern. In seinem Auftrag war von einer Höhe von 65 Metern die Rede. Die Entfernung, welche die Bühne von ihrem Standort bis zum Turm überbrücken müsste, wurde mit 15 Metern angegeben. Stattdessen sitzt die Kugel in 70 Metern Höhe und bis zur Kugel sind es mindestens 25 Meter. „Das kann ich nicht machen, da habe ich keinerlei Sicherheitsreserven mehr“, sagt der Fahrer.

Es wird noch diskutiert: vielleicht reichen ja zwei Spengler, um Kugel und Wetterfahne abzunehmen, jedes zusätzliche Kilo erhöht das Risiko bei voll ausgefahrenem Hebebühnenarm, wird gesagt. „Das klappt nicht, wir müssen ja an der Kugel arbeiten und die ist richtig schwer“, bescheinigt einer der Fachleute der Spenglerfirma Max Bader.

Wie konnte es zur Panne zum Start der Perlach-Sanierung in Augsburg kommen?

Der Einsatz an diesem Morgen wäre schon ohne die technischen Schwierigkeiten eine große Herausforderung, berichtet Spengler Gerhard Schöpf. Denn bislang war noch niemand dort oben - es ist völlig ungewiss, ob der Stab der Wetterfahne mit dem Dachbalken fest verbunden ist, oder sich womöglich herausschrauben lässt. „Wenn er fest ist, müssen wir die Fahne abtrennen“, sagt Schöpf.

Die Firma Max Bader ist auf derartige Aktionen spezialisiert, hat beispielsweise auch bei der Sanierung der Türme des Doms die goldenen Kugeln abgenommen. Dort wurde anders vorgegangen – das Baugerüst reichte bis über die Turmspitze, so dass die Männer in Ruhe dort an den Kugeln arbeiten konnten. Darauf wurde beim Perlachturm verzichtet.

Panne in Augsburg: „So etwas habe ich in meiner beruflichen Laufbahn noch nie erlebt“

Am Vormittag war noch unklar, ob auf die Schnelle ein Ersatz-Hubsteiger mit der nötigen Höhe organisiert werden kann. Allerdings sind Geräte mit dieser Größe oft länger ausgebucht. Von der Stadt liegt auf Anfrage unserer Redaktion noch keine Stellungnahme zum weiteren Vorgehen vor. Auch, wie es genau zu der Panne mit der zu kurzen Hebebühne kam, ist noch unklar. Manchem, der an der Sanierungs-Baustelle am Augsburger Wahrzeichen involviert ist, ist es unbegreiflich, wie es dazu kommen konnte.

„Ich kann darüber nur Schmunzeln“, sagt ein Beteiligter, der namentlich nicht genannt werden möchte. „In unserem Bürokratie-Wahnsinn, den wir haben, wo zig Architekten, Prüfstatiker und andere miteinander reden, schafft es offenbar niemand, die korrekte Höhe eines erforderlichen Hubsteigers zu ermitteln.“ Er glaube nicht, dass die Kuppel in den nächsten ein bis zwei Wochen herabgehoben werden könne. „Dieses Vorhaben ist schon eine Hausnummer und entsprechend hohe Hebebühnen sind rar.“ In dieser Dimension gebe es nur wenige Hebebühnen in Deutschland, bestätigt ein anderer Beteiligter, der seinen Namen ebenfalls nicht veröffentlicht sehen möchte. So etwas jedenfalls, meint er kopfschüttelnd, habe er noch nie in seiner beruflichen Laufbahn erlebt.