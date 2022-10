Heimat-Check

Augsburg – eine Stadt mit vielen Gesichtern

Plus Beim Heimat-Check schnitt Augsburg am besten von allen bewerteten Landkreisen und kreisfreien Städten ab. In den einzelnen Stadtteilen weichen die Ergebnisse oft stark voneinander ab.

Von Nicole Prestle

Das eine Augsburg gibt es nicht. Die einzelnen Stadtteile unterscheiden sich in ihrer Struktur sowohl im Angebot an Wohnungen, Nahversorgung und Verkehrsanbindung, als auch in der Zusammensetzung ihrer Bevölkerung. Da ist zum Beispiel Oberhausen, das "Multi-Kulti-Viertel", das bei manchen zwar einen zweifelhaften Ruf besitzt, eigentlich aber auch gute Beispiele für funktionierende Integration liefert. Da ist Lechhausen, das auch Jahrzehnte nach der Eingemeindung in manchen Dingen noch wie eine eigene kleine Kommune agiert. Und da ist Bergheim, das so ländlich geprägt ist, dass manche Bewohnerinnen und Bewohner erst gar nicht das Gefühl haben, "Städter" zu sein.

