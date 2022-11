Heimat-Check

Bergheim und Inningen offenbaren die Vor- und Nachteile ländlichen Wohnens

Plus Die ländliche Idylle in Bergheim und Inningen kommt bei den Bewohnern gut an. Das Angebot von ÖPNV, Einzelhandel und Kultur eher weniger.

Von Miriam Zissler

Vom Schorerhof in Bergheim fällt der Blick auf die Kirche und das ehemalige Schulgebäude, das seit vielen Jahren den Kindergarten beheimatet. Heimat wird an dieser Stelle greifbar - wenn sich Bürgerinnen und Bürger zum Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr Bergheim im Stadl des Schorerhofes treffen, wird sie gelebt. Die Vorzüge Bergheims und Inningens, den beiden ländlicheren Stadtteilen Augsburgs, liegen auf der Hand: Sie punkten beim Heimat-Check unserer Zeitung mit Lebensqualität, Vereinsleben und der geringen Verkehrsbelastung. Doch es gibt auch viele Nachteile, die für die Bewohner schwer ins Gewicht fallen. Und es gibt den Dorfplatz in Inningen, der nicht jedem gut gefällt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

