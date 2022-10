Heimat-Check

Deutliche Preissteigerung: Augsburger Mieterverein schlägt Alarm

Plus Neben explodierenden Nebenkosten registriert der Mieterverein in Augsburg auch viele Mieterhöhungen. Zumindest bei Neuverträgen scheint dies aber nicht zuzutreffen.

Der Mieterverein in Augsburg schlägt angesichts der Preissteigerungen fürs Wohnen Alarm: Zusätzlich zu den explodierenden Kosten für Strom und Heizung registriere man seit einigen Monaten außergewöhnlich viele Mieterhöhungen. Geschäftsführer Thomas Weiand spricht von einer "erschreckenden" Entwicklung. "Es gibt kaum noch eine Miete unter acht Euro. Wir bemerken den Trend mit den Erhöhungen schon das ganze Jahr über, und er hält nach wie vor an", so Weiand. Offenbar erhöhten private Vermieter angesichts der allgemeinen Teuerung, von der auch sie im Alltag betroffen sind, die Mieten. "Das spiegelt den Zustand der Gesellschaft wider: Jeder ist sich selbst der Nächste." Beim Eigentümerverband Haus&Grund will man das so nicht stehen lassen. Mieterhöhungen spielten in der Beratungstätigkeit keine größere Rolle als sonst. "Und wo es Erhöhungen gibt, reizen die privaten Vermieter die Spielräume des Mietspiegels bei weitem nicht aus. Wenn jetzt erhöht wird, dann meist bei Mieten, die sehr niedrig waren", so Vorstand Jürgen Neißl.

