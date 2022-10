Ein Stadtteil hat sich neu gemischt: "Das Hochfeld ist kein schlechtes Viertel"

Plus Gertrud Lehmann ist seit vielen Jahren mit dem Hochfeld eng verwurzelt. Der Stadtteil hat für sie eine enorme Entwicklung genommen – mit allen Vor- und Nachteilen.

"Das Hochfeld ist kein schlechtes Viertel", sagt Gertrud Lehmann. Auch wenn sie als Kind vor diesem Stadtteil gewarnt worden sei. Auch heute noch höre sie manchmal, schlechter ginge es nur in Oberhausen. Doch Gertrud Lehmann, die seit vielen Jahrzehnten eng mit dem Hochfeld verwurzelt ist, kann diese Einschätzung für beide Stadtteile nicht uneingeschränkt teilen. Das Hochfeld habe gute Eigenschaften und sich in den letzten Jahren stark verändert - natürlich mit positiven wie auch negativen Effekten.