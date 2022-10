Heimat-Check

11:45 Uhr

Firnhaberau und Hammerschmiede – städtische Dörfer im Wandel

Edeltraud Willadt und Tochter Sandra Willadt wohnen gerne in der Firnhaberau. Mit Sandra Willadts Kindern lebt die Familie inzwischen in der fünften Generation in dem Augsburger Stadtteil.

Plus In der Firnhaberau und Hammerschmiede hat das Leben dörflichen Charakter. Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Doch der Wandel macht sich auch hier bemerkbar.

Von Ina Marks

Wenn ihre Kinder von Freunden Besuch bekamen, hätten diese oft gefragt, ob das wirklich noch Augsburg sei, erzählt Sandra Willadt. "Wir haben hier einfach eine Oase", bringt es die 49-Jährige auf den Punkt. Die Willadts leben in der fünften Generation in der Firnhaberau. Ein Stadtteil, der sich wie die benachbarte Hammerschmiede durch einen nahezu dörflichen Charakter auszeichnet. Große Gärten, wenig Verkehr, ein reges Vereinsleben - hier kennt nahezu jeder jeden. Und trotzdem gehören beide Stadtteile zur drittgrößten Stadt Bayerns. Die besonderen Strukturen der Firnhaberau und der Hammerschmiede gründen in ihrer Vergangenheit. Doch auch sie stehen, in Zeiten des Mangels an bezahlbarem Wohnraum, vor Herausforderungen.

