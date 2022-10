Grün, schön, ruhig – und einige Aber: Was das Leben in Hochzoll ausmacht

Geteilt und verschmolzen, ruhig und frequentiert, räumlich begrenzt und offen: Hochzoll ist ein Stadtteil mit hoher Lebensqualität – aber auch mit Kontrasten.

Es ist ein grauer Vormittag in der Neuschwansteinstraße. Hier, eingebettet zwischen Heilig-Geist-Kirche und Werner-von-Siemens-Mittelschule liegt der Bürgertreff Hochzoll. Mitten im Stadtteil, würden manche sagen – und damit Widerspruch ernten. Denn für viele hier gibt es nicht das "eine" Hochzoll. Insgesamt sind die Menschen hier zufrieden, im aktuellen Heimat-Check unserer Redaktion wird die Lebensqualität außerordentlich gut bewertet. Doch der südöstliche Stadtteil, in dem mehr als 20.000 Menschen leben, hat viele Gesichter – und auch seine Kontraste.