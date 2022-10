Haunstetten sucht sein Zentrum – oder sind es Zentren?

Plus In Haunstetten lässt es sich gut leben. Wie viel Kultur ein Stadtteil braucht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Und auch darüber, ob ein Stadtteil mehrere Zentren haben kann.

Haunstetten hat kein Zentrum. Diese Klage hört man nicht erst seit dem Heimat-Check, wo dieses Thema ebenfalls von Leserinnen und Lesern angesprochen wurde. Doch stimmt das überhaupt? Zwei Haunstetterinnen halten dagegen und sagen: Haunstetten hat sogar gleich mehrere Zentren, und attraktive noch dazu. Mit 6,44 Punkten liegt der Stadtteil über dem Stadt-Durchschnitt (6,22) und kann vor allem durch eine hohe Lebensqualität, einem attraktiven Einzelhandel und der guten ÖPNV-Anbindung glänzen.